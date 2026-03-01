Letture: ... - Teatro a Bracciano - RM
|dove:
|castello di Bracciano
Bracciano
|info periodo:
|marzo
|data:
|domenica 8 marzo 2026, dalle 15:00 alle 17:00
|intrattenimenti:
|info sul luogo:
|L'evento si svolge al coperto
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|teatro helios
|Referente:
|castello di Bracciano
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|3293106062
DOMENICA 8 MARZO · ORE 15.00
Il Re del Lago e la Principessa Artemisia
Preparatevi a entrare in una fiaba vera. Non una di quelle che si leggono prima di dormire… ma una di quelle che si vivono camminando tra sale storiche, personaggi misteriosi e racconti che sembrano sussurrati dalle pietre stesse del Castello di Bracciano.
Grandi e piccoli diventeranno ospiti — e protagonisti — di un pomeriggio leggendario, un percorso originale dove storia e fantasia si intrecciano come in un incantesimo. Incontrerete strani e affascinanti personaggi lungo il cammino, fino al gran finale nella magica stanza delle storie, dove prenderà vita il racconto del Re del Lago e della Principessa Artemisia.
Evento speciale a numero chiuso – prenotazione obbligatoria
329 3106062
info@teatrohelios.it
(indicare numero di biglietti e recapito telefonico; sarete ricontattati dalla segreteria per le modalità di prenotazione)
Costo: 19 € — include visita guidata del Castello con incontri scenici e spettacolo finale.
Bambini fino a 3 anni non compiuti: ospiti gratuiti.
Durata: circa 1 ora e 45 minuti.
L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo.
Castello di Bracciano (Roma), Via Giulio Volpi 12 — raggiungibile anche in treno.
I posti sono limitati… e le leggende non aspettano. Prenotate e lasciatevi trasportare dove la storia diventa meraviglia.