Descrizione evento:

DOMENICA 8 MARZO · ORE 15.00



Il Re del Lago e la Principessa Artemisia







Preparatevi a entrare in una fiaba vera. Non una di quelle che si leggono prima di dormire… ma una di quelle che si vivono camminando tra sale storiche, personaggi misteriosi e racconti che sembrano sussurrati dalle pietre stesse del Castello di Bracciano.







Grandi e piccoli diventeranno ospiti — e protagonisti — di un pomeriggio leggendario, un percorso originale dove storia e fantasia si intrecciano come in un incantesimo. Incontrerete strani e affascinanti personaggi lungo il cammino, fino al gran finale nella magica stanza delle storie, dove prenderà vita il racconto del Re del Lago e della Principessa Artemisia.







Evento speciale a numero chiuso – prenotazione obbligatoria



329 3106062



info@teatrohelios.it



(indicare numero di biglietti e recapito telefonico; sarete ricontattati dalla segreteria per le modalità di prenotazione)







Costo: 19 € — include visita guidata del Castello con incontri scenici e spettacolo finale.



Bambini fino a 3 anni non compiuti: ospiti gratuiti.



Durata: circa 1 ora e 45 minuti.



L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo.



Castello di Bracciano (Roma), Via Giulio Volpi 12 — raggiungibile anche in treno.







I posti sono limitati… e le leggende non aspettano. Prenotate e lasciatevi trasportare dove la storia diventa meraviglia.