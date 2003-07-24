Improvvisazione pianistica dal Contrappunto al Contemporaneo, Roma RM, 22/02/2026 - Lazio in Festa
 

Dettagli evento:

feb 22 2026

Improvvisazione pianistica dal Contrappunto al Contemporaneo

Letture: ... - Concerti a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: BIOPARCO DI ROMA
VIA DEL GIARDINO ZOOLOGICO 1
data: domenica 22 febbraio 2026, dalle 18:30 alle 00:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge al coperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: CAMERA MUSICALE ROMANA
Referente: ELVIRA MARIA IANNUZZI
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 393334571245
Improvvisazione pianistica dal Contrappunto al Contemporaneo
Descrizione evento: 
CAMERA MUSICALE ROMANA

LUOGO ART EVENT

Bioparco di Roma

CRM project

 

 Presentano

 

Improvvisazione pianistica

dal Contrappunto al Contemporaneo

 

 

Sala dei Lecci del Bioparco di Roma 

domenica 22 febbraio ore 18:30

 

 

Esegue:

Stefano Paolozzi, pianoforte

 

Dopo un programma dedicato ai grandi protagonisti del pianismo classico — Haydn, Liszt e Beethoven — la stagione concertistica prosegue con una scelta artistica volutamente sorprendente e complementare: un concerto interamente basato sull’improvvisazione pianistica. Un passaggio netto e affascinante dalla pagina scritta alla creazione musicale in tempo reale, che invita il pubblico ad ascoltare la musica non solo come patrimonio della tradizione, ma come linguaggio vivo e in continua trasformazione.

Domenica 22 febbraio alle ore 18:30, presso la Sala Lecci del Bioparco di Roma, il pianista e organista Stefano Paolozzi presenterà “Improvvisazione pianistica – dal Contrappunto al Contemporaneo”, un percorso sonoro originale che attraversa la tradizione contrappuntistica per aprirsi ai linguaggi contemporanei.

Senza spartito e senza schemi prestabiliti, la musica nascerà nel momento stesso dell’esecuzione, fondendo tecnica, ricerca e libertà creativa in un dialogo diretto con il pubblico. Il concerto propone un’esperienza musicale in continua evoluzione, capace di coniugare rigore formale e spontaneità espressiva.

 

 

A cura di Associazione Camera Musicale Romana ETS

Direttore Artistico: Elvira Maria Iannuzzi

in collaborazione con Fondazione Bioparco di Roma, "Luogo Arte Accademia Musicale" e CMR Project

 

Indicazioni per raggiungerci:

Sala dei Lecci – Bioparco di Roma

Tram: n° 19 – fermata ‘Bioparco’ - Bus: n° 3, 52, 53, 926, 217, 360, 910*

Metropolitana: linea rossa, stazione ‘Flaminio’ e ‘Spagna’

Chi viene in macchina può usufruire dell'ampio parcheggio lungo il viale del giardino zoologico n.1

 

Per Informazioni e prenotazioni:

+ 39 3334571245 - cameramusicaleromana@gmail.com

www.cameramusicaleromana.it

La prenotazione è vivamente consigliata

 

BIGLIETTERIA IN LOCO

I biglietti si acquistano esclusivamente in loco al botteghino allestito dall’organizzazione e aperto al pubblico a partire da 90 minuti prima di ogni evento fino all’inizio delle performance.

 

COSTI BIGLIETTI

Intero € 18,00. - Ridotto € 12,00 (riservato ai soci, ai minori di anni 18, agli over 65 e agli studenti universitari e di conservatorio).

 
