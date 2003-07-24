Letture: ... - Concerti a Roma - RM
|BIOPARCO DI ROMA
VIA DEL GIARDINO ZOOLOGICO 1
|domenica 22 febbraio 2026, dalle 18:30 alle 00:00
|L'evento si svolge al coperto
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|CAMERA MUSICALE ROMANA
|ELVIRA MARIA IANNUZZI
|Contatta il referente
|393334571245
CAMERA MUSICALE ROMANA
LUOGO ART EVENT
Bioparco di Roma
CRM project
Presentano
Improvvisazione pianistica
dal Contrappunto al Contemporaneo
Sala dei Lecci del Bioparco di Roma
domenica 22 febbraio ore 18:30
Esegue:
Stefano Paolozzi, pianoforte
Dopo un programma dedicato ai grandi protagonisti del pianismo classico — Haydn, Liszt e Beethoven — la stagione concertistica prosegue con una scelta artistica volutamente sorprendente e complementare: un concerto interamente basato sull’improvvisazione pianistica. Un passaggio netto e affascinante dalla pagina scritta alla creazione musicale in tempo reale, che invita il pubblico ad ascoltare la musica non solo come patrimonio della tradizione, ma come linguaggio vivo e in continua trasformazione.
Domenica 22 febbraio alle ore 18:30, presso la Sala Lecci del Bioparco di Roma, il pianista e organista Stefano Paolozzi presenterà “Improvvisazione pianistica – dal Contrappunto al Contemporaneo”, un percorso sonoro originale che attraversa la tradizione contrappuntistica per aprirsi ai linguaggi contemporanei.
Senza spartito e senza schemi prestabiliti, la musica nascerà nel momento stesso dell’esecuzione, fondendo tecnica, ricerca e libertà creativa in un dialogo diretto con il pubblico. Il concerto propone un’esperienza musicale in continua evoluzione, capace di coniugare rigore formale e spontaneità espressiva.
A cura di Associazione Camera Musicale Romana ETS
Direttore Artistico: Elvira Maria Iannuzzi
in collaborazione con Fondazione Bioparco di Roma, "Luogo Arte Accademia Musicale" e CMR Project
Indicazioni per raggiungerci:
Sala dei Lecci – Bioparco di Roma
Tram: n° 19 – fermata ‘Bioparco’ - Bus: n° 3, 52, 53, 926, 217, 360, 910*
Metropolitana: linea rossa, stazione ‘Flaminio’ e ‘Spagna’
Chi viene in macchina può usufruire dell'ampio parcheggio lungo il viale del giardino zoologico n.1
Per Informazioni e prenotazioni:
+ 39 3334571245 - cameramusicaleromana@gmail.com
www.cameramusicaleromana.it
La prenotazione è vivamente consigliata
BIGLIETTERIA IN LOCO
I biglietti si acquistano esclusivamente in loco al botteghino allestito dall’organizzazione e aperto al pubblico a partire da 90 minuti prima di ogni evento fino all’inizio delle performance.
COSTI BIGLIETTI
Intero € 18,00. - Ridotto € 12,00 (riservato ai soci, ai minori di anni 18, agli over 65 e agli studenti universitari e di conservatorio).