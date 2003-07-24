SAPORI D'AUTUNNO, Nerola RM, 11/10/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

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Dettagli evento:

ott 11 2026

SAPORI D'AUTUNNO

Letture: ... - Sagre a Nerola - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: P.za San Sebastiano
data: domenica 11 ottobre 2026, dalle 10:00 alle 18:00
intrattenimenti: Si mangia, Si balla
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto
Organizzazione: PRO LOCO NEROLA - Vedere pagina fbk
Referente: Giorgio
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3770970541
SAPORI D'AUTUNNO
Descrizione evento: 
 LA PRO LOCO NEROLA, PRESENTA: “SAPORI D’AUTUNNO”



 



DOMENICA 11 OTTOBRE 2026



dalle ore 10:00 alle 18:00 (PRANZO) 



NEROLA (RM) 



 



Sapori Nerolesi vi aspettano in questo evento autunnale da trascorrere insieme alla famiglia. Piatti genuini come i “fagioli con le Cicerchiole” (tipica e caratteristica pasta all’uovo), i fantastici frittelli dove il broccolo avvolto dalla morbida pastella, preparata con largo anticipo e fatta lievitare, sarà poi tuffato nell’olio bollente.



Una volta fritto e dorato sarà pronto per essere servito. Squisito caldo, tiepido ma, ancor meglio, freddo! Inoltre le ormai famose salsicce casarecce nerolesi preparate dal macellaio del paese e cotte sulla brace.



Bruschette condite con l’olio extra vergine di Nerola e per i buongustai anche aglio da strofinare! Il tutto accompagnato da buon vino, buona musica e bella gente.



 



Tel.377.0970541



N.B. in caso di MALTEMPO sarà rinviata al FINE SETTIMANA SUCCESSIVO.  



 



COME RAGGIUNGERCI:



Nerola si trova circa a metà strada tra Roma e Rieti, all’interno della via Salaria. 



 



. Da Roma è possibile prendere l’A1 Firenze-Roma, uscire a Fiano Romano e proseguire per circa 20km sulla Salaria in direzione Rieti, ad altezza Borgo Quinzio prendere l’uscita per Nerola, proseguire sulla Via Salaria Vecchia in direzione Acquaviva e quindi Nerola. 



 



. Da Rieti percorrere via Salaria in direzione Roma e svoltare a destra all’uscita per Nerola all’altezza di Corese Terra – Borgo Quinzio e proseguire quindi sulla Via Salaria Vecchia in direzione Acquaviva e quindi Nerola.
Nei pressi di questo evento puoi:
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