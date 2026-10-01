Trekking a Monte Cervia, Collegiove RI, 11/10/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

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Dettagli evento:

ott 11 2026

Trekking a Monte Cervia

Il Cielo Sopra il Turano

Letture: ... - Escursioni a Collegiove - RI

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Monte Cervia
Monte Cervia
data: domenica 11 ottobre 2026, dalle 08:00 alle 17:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: GreenTrek.it
Referente: GreenTrek.it
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
Trekking a Monte Cervia
Descrizione evento: 
Un itinerario di cresta con un bellissimo scorcio panoramico sul Lago del Turano.



La Riserva naturale di Monte Navegna e Monte Cervia sarà la cornice di questa piccola escursione in una area del Lazio ecologicamente ben conservata.



Il sentiero ci condurrà lentamente attraverso i boschi, veri padroni della valle, abitati da una moltitudine di specie botaniche e faunistiche.



La presenza di piante secolari, dell’acqua e le tracce di creature silenziose ed invisibili, saranno costanti lungo il cammino verso la vetta.



Una volta in cresta potrai ammirare la splendida visuale offerta da questa location.



La sommità di Monte Cervia, stretta fra i Monti Lucretili e la Valle del Salto, è un palcoscenico ideale per assistere alla perfetta fusione di tutti gli elementi naturali.



In questo spazio magico, il cielo si fonde con i profili delle montagne e si riflette nelle acque limpide del lago. Valli e catene montuose si susseguono fino a riempire l’orizzonte. Piccoli insediamenti urbani spuntano qui e là tra la fitta vegetazione, arroccati sulle colline sottostanti.



Sarà un momento perfetto per contemplare la bellezza di questo territorio, pervaso dal silenzio.



Un luogo selvaggio ma anche plasmato dalla presenza umana. Un piccolo spazio lo dedicheremo alla storia delle opere dell’uomo e di come abbiamo influenzato gli ecosistemi locali e la vita stessa dei suoi abitanti.



Il tutto condito da chiacchiere, curiosità e tante risate in buona compagnia!



Prenotazione (obbligatoria) aperta fino a Sabato 10 Ottobre 2026, ore 15:00



 



ATTREZZATURA OBBLIGATORIA:





Scarponcini alti da trekking con suola scolpita (obbligatori: NO scarpe basse di qualunque tipo),



Acqua: 1,5 litri minimo,



Pranzo al sacco.

 





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