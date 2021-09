Descrizione evento:

VISITA GUIDATA: L’HOROLOGIUM AUGUSTI.Al di sotto di un edificio moderno si conserva parte della platea di travertino col disegno del quadrante, formato da liste e scritte in bronzo, dell’orologio voluto da Augusto in Campo Marzio e costruito da Mecenate. Le ore erano segnate dall’ombra dell’obelisco ora in piazza Montecitorio. App. in piazza del Parlamento, angolo via in Lucina. A cura dell’Associazione culturale ITINERAContributo € 7,50 + Spese apertura € 8,50. Prenotazione obbligatoria al 27800785 o