Descrizione evento:

VISITA GUIDATA:IL SACELLO DELLA PAPESSA GIOVANNA. Passeggiata per uno dei più suggestivi Rioni di Roma: il Celio. Prenderemo in esame le cospicue testimonianze medievali attraverso l’osservazione del poderoso complesso dei SS. Quattro Coronati, di S. Cosimato e ripercorreremo l’importante percorso che effettuava il corteo papale dopo l’investitura, evidenziando le modifiche apportate al cosiddetto ‘Vicus Major Papalis’ per non percorrere il ‘vicus Papissae’. Tra favola e realtà alla scoperta di una Roma meno nota. App. in piazza della Navicella 10, davanti alla chiesa. A cura dell’Associazione culturale ITINERAContributo € 7,50 Prenotazione obbligatoria al 27800785 o