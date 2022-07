Descrizione evento:

L'Associazione culturale Roma e Lazio x te si avvale della collaborazione di storici dell'arte e archeologi regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.Le visite per bambini e ragazzi sono gestite da guide che sono anche operatori didattici specializzati nel lavorare con queste fasce d'età.Gli eventi si svolgeranno nel rispetto della normativa Anti Covid vigente: uso mascherina; green pass dove richiesto; gruppi contingentati.Martedì 19 luglio 2022, h 18.00Alla scoperta dei segreti del quartiere di San Lorenzo, per ricordare uno fra gli eventi più drammatici della storia moderna della città, partendo dalla Basilica e passeggiando nelle vie e nelle piazze del quartiere, punteggiato da monumenti, targhe e lapidi che costruiscono un percorso urbano attraverso il ricordo.La visita sarà condotta da: Floriana Lombardi, docente di teologia e guida ambientale.bit.ly/3edRnxZSuggestiva passeggiata serale tra le viuzze tortuose di Trastevere per scoprire storia, arte, bellezza e tradizioni legate alla Festa de' Noantri, dedicata alla Beata Vergine del Carmelo, protettrice del rione, la cui statua miracolosa viene esposta, e portata in processione indossando magnifici abiti confezionati a mano dai devoti Trasteverini, su modelli di stilisti dell'alta moda. Una vera festa di popolo per i trasteverini e i romani tutti, ma anche per i turisti affascinati dalla bellezza di questo vivace quartiere.Mercoledì 20 luglio 2022, h 21.00: Valeria Scuderi, storica dell'arte e guida turistica della città di Roma.Giovedì 21 luglio 2022, h 21.00Passeggiata guidata attraverso Borgo e il suo Passetto, seguendo le memorie del Sacco di Roma.La visita guidata sarà condotta da: Floriana Lombardi, docente di teologia e guida turistica della città di Roma.bit.ly/3hbrmlwVenerdì 22 luglio 2022, h 20.00Visita guidata cona numero chiuso (max 25 partecipanti)La visita sarà condotta da: Stefania De Majo, archeologa in possesso dell'abilitazione di guida turistica della Provincia di Roma.goo.gl/yQn9nZSabato 23 luglio 2022, h 20.30Visita guidatain compagnia del fantasma Enrichetto, bulletto perfetto!La visita sarà condotta da: Cristina De Filippis, guida turistica abilitata, esperta in attività culturali e di svago per bambini.goo.gl/OzCzSdSabato 23 luglio 2022, h 21.00Passeggiata serale nella storia di Roma, nei luoghi della Resistenza garibaldina del 1849.La visita sarà condotta da: Valeria Scuderi, storica dell'arte in possesso dell'abilitazione di guida turistica della città di Roma.goo.gl/4tEZk4Domenica 24 luglio 2022, h 20.30Un'occasione imperdibile per conoscere i templi di Apollo divinità solare, Bellona incarnazione della Guerra, Mater Matuta creatrice del tutto, suo figlio Portuno, Giano suo padre e protettore del futuro, Iuno Sospita madre regina della nascita e della rinascita, Spes la speranza, Fortuna dea del caso, ed Ercole protettore dei commerci e della transumanza.La visita sarà condotta da: Marco Biordi, storico dell’arte in possesso dell'abilitazione di guida turistica della Provincia di Roma.bit.ly/36jhD7NMercoledì 27 luglio 2022, h 20.30Suggestiva passeggiata serale dagli argini dell’Isola Tiberina ai vicoli del Ghetto Ebraico.La visita sarà condotta da: Valeria Scuderi, storica dell'arte in possesso dell'abilitazione di guida turistica della Provincia di Roma.goo.gl/utCht3Mercoledì 27 luglio 2022, h 21.00Passeggiata serale dedicata alla scoperta dei reperti archeologici che testimoniano la presenza della misteriosa cultura Egizia a Roma e di come seppe influenzare i costumi e credenze religiose del popolo romano.La visita sarà condotta da: Cristina De Filippis, storica dell’arte e guida turistica in possesso dell'abilitazione della Provincia di Roma.bit.ly/2zLdxUg***Tutte le nostre visite sono condotte da storici dell'arte, archeologi e architetti regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.La tariffa include l'auricolare (vox) che permette di ascoltare le nostre guide in assoluto confort, perché permettono di distanziarci fino a 10 metri, soffermarci a guardare un particolare, o fare foto, senza perdere una parola.€13 intero€11 disabili e loro accompagnatori€10 ragazzi (da 14 a 17 anni)€5 bambini (da 6 a 13 anni)gratis (bambini da 0 a 5 anni)1 bambino (4-13 anni) + 1 adulto: €152 bambini (4-13 anni) + 1 adulto: €253 bambini (4-13 anni) + 1 adulto: €35Altri adulti: €12 a persona***Nota bene: ogni adulto può accompagnare fino a un massimo di 3 bambini. I bambini devono sempre essere accompagnati da un adulto per motivi di sicurezza.tutte le nostre visite possono essere prenotate anche privatamente, e condotte oltre che in Italiano anche in lingua straniera.Per conoscere le nostre Tariffe goo.gl/Cs1uw1"consigliate entro il giorno che precede la data dell'evento"compilando il modulo prenotazioni CLICCANDO SUL LINK: bit.ly/3x7jhDjo inviando una mail a [email protected] o scrivendo un SMS/WA (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3383435907.INDICANDO:data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.