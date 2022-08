Descrizione evento: Apre i battenti la 3ª Festa della Birra, che si svolgerà a Roiate (RM) Piazzale della Libertà il 3 SETTEMBRE.

Per la terza edizione abbiamo voglia di fare le cose in GRANDE "per noi ora è consuetudine" tanto che salirà sul palco Liberi Liberi - Vasco Rossi Tribute Band e la partecipazione straordinaria di FEAT. ALBERTO ROCCHETTI, TASTIERISTA DI VASCO ROSSI.

Insomma un evento da non perdere...

Si comincia dalle ore 15.00, con l'apertura dello stand enogastronomico, che proporrà ai visitatori una serie di pietanze adatte alla festa, non mancheranno fiumi di Birra delle migliori case prettamente Bavaresi, Tedesche ecc... anche gli intrattenimenti saranno tanti, i visitatori si potranno cimentare

in entusiasmanti sfide con il TORO MECCANICO, dove per il migliore sarà ricompensato con un premio (presso l'area Toro sarà a disposizione il regolamento). Altre sfide saranno possibili grazie alla presenza del Calcio Balilla Umano dove tutti proprio tutti potranno divertirsi e regalarsi un pomeriggio ed una serata in allegria e tanto divertimento.

Anche per i più piccoli verrà allestita un'area giochi con i gonfiabili.

Roiate in Progress attraverso la promozione vuole ampliare e pubblicizzare non solo le bontà culinarie ma soprattutto le bellezze storico culturali che il nostro Borgo può offrire.

Vi aspettiamo



n.b. ampi spazi per posteggi gratuiti e posti a sedere coperti