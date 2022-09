Tenuta dei Piani via capo due rami 75 - ostia antica

Descrizione evento: Sabato 17 settembre, alle ore 17.30, presso la suggestiva location dell’agriturismo “ La Tenuta dei Piani “ a Ostia Antica, il poeta Michele Gentile presenterà il suo ultimo libro intitolato “ Il Dono “.

La presentazione del volume si inserisce in un pomeriggio di arte e cultura voluto e ideato dal giornalista Aldo Marinelli de La mia Ostia. Marinelli condurrà la manifestazione che vedrà, sino alle ore 20, un succedersi di interessanti performance artistiche.

Michele Gentile, poeta contemporaneo tra i più prolifici, organizzatore di eventi culturali e, tra le altre cose, papà della Nazionale Italiana Poeti, ha legato tutti i proventi del suo libro alla casa famiglia di Torvajanica

“ Chiara e Francesco “ . Sabato alla presentazione, saranno presenti anche i responsabili della casa famiglia per fornire informazioni sulle loro attività e per raccogliere direttamente le offerte che deriveranno dalla vendita del libro.

Ingresso gratuito