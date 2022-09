Descrizione evento: Una visita guidata assolutamente da non perdere per andare insieme alla scoperta della straordinaria storia di Villa Torlonia sulla Nomentana e della Serra Moresca. E’ qui infatti che tra Ottocento e Novecento i membri di questa importante famiglia romana realizzarono una residenza assai lussuosa immersa in un esotico parco, un luogo arricchito da strutture ed edifici fantasiosi e raffinati! Durante la nostra visita guidata sarà possibile passeggiare all’interno del parco e scoprire l’elegante Casino Nobile, il piccolo laghetto, il teatro e l’esoterica Casina delle Civette, fino a giungere alla Serra Moresca, fresca di apertura al pubblico! Dopo anni di incuria e abbandono infatti, torna finalmente visitabile in tutto il suo splendore un piccolo grande gioiello artistico, progettato intorno al 1839 da Giuseppe Jappelli, la cui architettura è ispirata all’Alhambra di Granada. Impossibile mancare: ti aspettiamo! COSTI * La prenotazione è obbligatoria.

* Costo visita guidata: € 11 a persona (incluso noleggio delle radioguide)

* Biglietto di ingresso: € 5 intero; € 4 ridotto; gratuito per possessori di MIC Card e per under 18. I costi dei biglietti di ingresso comprendono i diritti di prenotazione.