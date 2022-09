Descrizione evento: Sabato 1 ottobre (ore 19:30) al Parco Astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa – nel cuore del Parco dei Castelli Romani – si terrà lo speciale evento “Notte della Luna” dedicato alla scoperta e all’osservazione del nostro meraviglioso satellite naturale. A organizzarlo, l’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA), impegnata da oltre 25 anni nella promozione e diffusione della cultura scientifica.

L’evento è inserito nell’ambito dell’iniziativa mondiale “International Observe the Moon Night” (InOMN)” organizzata dalla NASA e da altre importanti istituzioni scientifiche e promossa in Italia dall’Unione Astrofili Italiani – partner ufficiale della InOMN – e dall’Istituto Nazionale di Astrofisica. L’evento del 1 ottobre al Parco astronomico di Rocca di Papa, aperto ad adulti e bambini, è articolato nelle seguenti attività: conferenza divulgativa sulla Luna e sulle missioni lunari passate e in programmazione spettacolo multimediale, sotto la cupola del planetario, sulle meraviglie del cielo autunnale osservazione della Luna e di altri oggetti celesti visibili al telescopio, sotto la guida degli esperti operatori dell’Associazione. Crediti foto: NASA/Vi Nguyen



⇒ Per partecipare all’evento articolato in 3 turni di visita (19:30, 20:30 e 21:30) è obbligatorio prenotarsi ENTRO le ore 13:00 di venerdì 30 settembre (fino a esaurimento posti) compilando il modulo su https://lnx.ataonweb.it/wp/eventi/