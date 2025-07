Descrizione evento:

L’Arena Lucciola è la storica arena cinematografica all’aperto di Santa Marinella (RM), un luogo dove il grande schermo incontra il cielo estivo. Ogni sera, da luglio ad agosto, propone una selezione dei migliori film per adulti, famiglie e bambini, con ospiti speciali, anteprime e incontri con autori. Un appuntamento imperdibile per vivere il cinema in un’atmosfera rilassata, a pochi passi dal mare.

L’arena è promossa da Frontera Cinemas con il sostegno della famiglia Calcaprina e del Comune di Santa Marinella.