Descrizione evento:

🔥 Torna Ciclopicomania 🔥







Le mura poligonali e il centro storico di Segni diventano il cuore pulsante di serate artistiche uniche. 🎭🎨







Spettacoli, visite guidate e performance sotto le stelle, tra storia e creatività. Non perderti l’occasione di vivere Segni come non l’hai mai visto!







🎤✨ Immancabile la prima serata di Ciclopicomania!



Sabato 12 luglio Piazza Santa Maria arriva Lorenzo Maragoni, campione mondiale di poetry slam, con il suo spettacolo unico di Live Poetry.







Parole che emozionano, ironia e teatro sotto le stelle per un inizio di festival indimenticabile.







⏰ Ti aspettiamo a partire dalle 19.00 presso il Museo Archeologico Comunale di Segni con la visita guidata tematica "Le Pietre dei Ciclopi e la Letteratura"







Tagga chi vuoi portare con te e condividi la magia di Ciclopicomania.



Non mancare, Segni ti aspetta! 🚀✨







Seguici per scoprire il resto del programma!



