Descrizione evento:

L'Associazione culturale Roma e Lazio x te si avvale della collaborazione di storici dell'arte e archeologi regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.Le visite per bambini e ragazzi sono gestite da guide che sono anche operatori didattici specializzati nel lavorare con queste fasce d'età.Gli eventi si svolgeranno nel rispetto della normativa Anti Covid vigente: uso mascherina; green pass dove richiesto; gruppi contingentati.Venerdì 11 novembre 2022, h 17.00 Palazzo Spada e la Galleria Prospettica del BorrominiVisita guidata del Palazzo con apertura a numero chiuso (max 20 partecipanti).La visita sarà condotta da: Giulia Andioni, storica dell’arte in possesso dell’abilitazione di guida turistica della Provincia di Roma.Per ulteriori info goo.gl/9k89sQ Villa del Gran Priorato di Malta all’Aventino.Visita guidata con "apertura a numero chiuso con prenotazione obbligatoria da prepagare".Prenotazione obbligatoria entro e non oltre il 10 novembre 2022.La visita avrà luogo: sabato 12 novembre 2022 alle ore 10.30. Per ulteriori info goo.gl/DT9wHmSabato 12 novembre 2022, h 15.00 Le Catacombe raccontate ai bambini e i segreti della Via Appia. Visita giocata per bambini a numero chiuso da prenotare in anticipo. Prepara le torce e scendi con noi all’interno delle Catacombe per esplorare misteriosi cunicoli avvolti nel buio della storia. Risaliti in superficie la nostra avvincente avventura proseguirà con la scoperta dei tanti segreti della Via Appia. La visita sarà condotta da: Cristina De Filippis, guida turistica abilitata, esperta in attività culturali e di svago per bambini. Per ulteriori info goo.gl/L53d5x Sabato 12 novembre 2022, h 16.00L’Abbazia delle Tre Fontane e la fabbrica di cioccolato dei frati Trappisti.Una passeggiata nel cuore medievale della campagna romana per scoprire la sorgente delle Acque Salvie e la fabbrica di cioccolato dei Frati Trappisti.La visita sarà condotta da: Floriana Lombardi, docente di teologia e guida turistica della città di Roma*La visita è adatta anche per bambini e ragazzi. Per ulteriori info goo.gl/Qwg8ja Sabato 12 novembre 2022, h 16.00La Basilica di San Paolo fuori le Mura, il chiostro cosmatesco e l'area archeologica.La visita guidata sarà condotta da: Marco Biordi, storico dell'arte e guida turistica abilitata. Per ulteriori info goo.gl/D4cyVz LA GITA del mese a soli €50 per sfuggire alla routine della vita quotidiana Ercolano e Napoli da Roma in pullmanEscursione giornaliera da Roma in pullman GT con accompagnatore e guida turistica locale. Visita guidata degli scavi archeologici di Ercolano, del "centro storico" di Napoli e dei presepi di San Gregorio Armeno. Quando: domenica 13 Novembre 2022 - dalle ore 7.30 al tramonto. **Evento a numero chiuso da prenotare e saldare in anticipo** Ciò permetterà all'associazione di poter confermare l'impegno della guida turistica, il noleggio del pullman, e la prenotazione dei biglietti d'ingresso al sito archeologico. Per maggiori info bit.ly/3RGMFKX Domenica 13 novembre 2022, h 11.00I gladiatori del Colosseo, lo sport e il gioco nell'antica RomaVisita giocata per bambini con attività ludiche, ricostruzioni e rielaborazione culturale per immedesimarsi nella vita di gladiatori e atleti dell'antica Roma dall'allenamento nelle palestre agli incontri nell'arena ed alle gare nei circhi.La visita "giocata" sarà condotta da: Simona Petrilli, guida turistica abilitata, e operatrice didattica esperta in attività culturali e di svago per bambini.Per ulteriori info bit.ly/3hjnWe7 Domenica 13 novembre 2022, h 11.00Trastevere segreta: Santa Maria in Cappella, la chiesa, l'ospedale ed i giardini della Pimpaccia.Visita guidata con apertura straordinaria ed esclusiva (max 25 partecipanti) della chiesa, dell'annesso ospedale dove lavorò Santa Francesca Romana e dei Bagni di Donna Olimpia Maidalchini.Il complesso di Santa Maria in Cappella vide nel Medioevo Santa Francesca Romana fondare il primo ospedale dedicato alle partorienti e ai malati cronici di Roma. Nel '600 i giardini del Monastero vennero occupati dai Bagni di Donna Olimpia Maidalchini, un luogo dedicato al riposo e ai tuffi nelle acque dell'allora "biondo" Tevere. Il complesso è stato riaperto al pubblico dopo un attento e lungo restauro che ha portato alla trasformazione di parte del vecchio ospizio in un elegante albergo.La visita sarà condotta da: Stefania De Majo, archeologa in possesso dell'abilitazione di guida turistica della Provincia di Roma. Per ulteriori info goo.gl/mGUdrP Domenica 13 novembre 2022, h 16.00A caccia di ricette, storia e segreti dell'antica RomaVisita giocata a caccia di indizi per bambini (età consigliata, 4-11 anni), per conoscere il Teatro Marcello, un piccolo Colosseo dove i romani suonavano, danzavano e recitavano. Il mercato del pesce al Portico d'Ottavia dove i senatori romani sequestravano i pesci più grandi. L'Isola Tiberina, sacro luogo del Tempio del Dio Esculapio e del suo serpente. E poi il Ghetto, un quartiere che conserva il fascino e il sapore inconfondibile di antichissime ricette di torte e biscotti, che imparerete a preparare per mamma e papà!La visita sarà condotta da: Cristina De Filippis, guida turistica abilitata, esperta in attività culturali e di svago per bambini. Per ulteriori info bit.ly/3t3NKQG Domenica 13 novembre 2022, h 17.30I sotterranei dell’Acquedotto Virgo ed il Percorso dell’Acqua.Visita guidata con "apertura a numero chiuso con prenotazione obbligatoria" da saldare in anticipo.Affascinante itinerario che segue le condotte dell'Acquedotto Vergine da poco restaurate e parzialmente aperte al pubblico, scendendo nel Castellum Aquarum di Fontana di Trevi, ed esplorando i sotterranei della Città dell'Acqua e del miracoloso Pozzo di Santa Maria in Via.La visita sarà condotta da: Marco Biordi, storico dell'arte in possesso dell'abilitazione di guida turistica della città di Roma. Per ulteriori info goo.gl/8XcyRp***Tutte le nostre visite sono condotte da storici dell'arte, archeologi e architetti regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.La tariffa include l'auricolare (vox) che permette di ascoltare le nostre guide in assoluto confort, perché permettono di distanziarci fino a 10 metri, soffermarci a guardare un particolare, o fare foto, senza perdere una parola.€13 intero€11 disabili e loro accompagnatori€10 ragazzi (da 14 a 17 anni)€5 bambini (da 6 a 13 anni)gratis (bambini da 0 a 5 anni)1 bambino (4-13 anni) + 1 adulto: €152 bambini (4-13 anni) + 1 adulto: €253 bambini (4-13 anni) + 1 adulto: €35Altri adulti: €12 a persona***Nota bene: ogni adulto può accompagnare fino a un massimo di 3 bambini. I bambini devono sempre essere accompagnati da un adulto per motivi di sicurezza.tutte le nostre visite possono essere prenotate anche privatamente, e condotte oltre che in Italiano anche in lingua straniera.Per conoscere le nostre Tariffe goo.gl/Cs1uw1"consigliate entro il giorno che precede la data dell'evento"compilando il modulo prenotazioni CLICCANDO SUL LINK: bit.ly/3x7jhDjo inviando una mail a [email protected] o scrivendo un SMS/WA (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3383435907.INDICANDO:data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.