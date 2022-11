Descrizione evento: Si rinnova anche quest'anno l'ormai tradizionale appuntamento con i "Mercatini di Natale" che per circa un mese, dall' 8 Dicembre al 6 Gennaio, accoglieranno i visitatori a Bellegra, “Città dei Panorami”,a 815 metri d’altezza tra la Valle del Sacco e la Valle dell’Aniene in provincia di Roma,lungo Via Ungheria e Piazza del Municipio.

L'atmosfera natalizia sarà garantita dalle caratteristiche casette di legno, dove sarà possibile acquistare oggetti e creazioni artigianali e dove si potranno degustare piatti tipici e tanti prodotti sfiziosi, allietati da addobbi e luminarie particolari.

Ogni Sabato e Domenica,oltre all'apertura dei mercatini, sono previsti spettacoli di diverso genere: animazione e laboratori per bambini, sfilate ed esibizioni musicali.

Da non perdere la "Casetta di Babbo Natale" ai piedi del Grande Albero Illuminato in Piazza del Municipio e i suggestivi presepi nel Centro Storico.

Il Mercatino di Natale sarà aperto in Viale Ungheria e Piazza del Municipio l'8, il 10, l'11, il 17, il 18 Dicembre e il 6 Gennaio nei giorni di Sabato dalle ore 10:00 alle ore 21:00 e nei giorni di Domenica dalle ore 10:00 alle ore 20:00. L’11 e il 18 Dicembre è prevista, insieme ai Mercatini, la “Sagra della Lepre” che celebra il sugo di lepre cucinato secondo l'antica ricetta tradizionale.



Per il programma completo visitare il sito www.bellegra.eu oppure visitare la pagina Facebook/Proloco di Bellegra, Facebook/Visit Bellegra, Instagram/visit_bellegra



Per raggiungere Bellegra:

- Autostrada A1 Roma-Napoli, uscire al casello di Valmontone e seguire le indicazioni per Bellegra

- Autostrada A24 Roma-L’Aquila, uscire al casello di Castel Madama e seguire le indicazioni per Bellegra.

Per informazioni: Pro Loco di Bellegra 3806876414 - 3345719720 - www.bellegra.eu