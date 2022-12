Descrizione evento:

Le Visite Guidate di Dicembre di Romanitas.

Programma da Domenica 18 e Giovedì 29 Dicembre 2022

A Seguire le nostre passeggiate culturali del weekend, per farci sorprendere ma anche conoscere i Siti classici ed insoliti della nostra meravigliosa Città.

Domenica 18 Dicembre 2022, h 15:00 - Tra Esquilino e Monti da S. Vito al Colosseo https://www.romanitas.it/tra-esquilino-e-monti-da-s-vito-al-colosseo/

Domenica 18 Dicembre 2022, h 15:00 - La magia del Natale raccontata dai sotterranei di S. Nicola in Carcere - Visita rivolta a famiglie con bambini e ragazzi

https://www.romanitas.it/la-magia-del-natale-raccontata-dai-sotterranei-di-s-nicola-in-carcere/

Martedì 27 Dicembre 2022, h 16:00 - Aspettando il Capodanno … "Nel cuore dell' Antica Roma" - Archeo passeggiata dal Circo Massimo al Teatro Marcello Visita adatta a famiglie e ragazzi

https://www.romanitas.it/archeo-passeggiata-nel-cuore-della-roma-antica/

Giovedì 29 Dicembre 2022, h 16:00 - Aspettando il Capodanno …

La Domus Romana di S Cecilia in Trastevere

https://www.romanitas.it/archeo-passeggiata-nel-cuore-della-roma-antica/

Giovedì 29 Dicembre 2022, h 17:00 - Roma Regina Aquarum: La città dell'Acqua

https://www.romanitas.it/roma-regina-aquarum-la-citta-dellacqua/

INFORMAZIONI, ORARI E TARIFFE

Si prega di far riferimento ai link di ogni visita specifica.

La Tariffa include l'Auricolare che permette di seguire la visita in sicurezza ed in assoluto comfort.

Regolamento Associativo https://www.romanitas.it/passeggiando-nella-storia/

PRENOTAZIONI

Tutte le Visite necessitano della prenotazione inviando una e mail a:

visiteguidate@romanitas.it oppure con un Sms o WA ai numeri

Cristiana 331 563 2913

Beatrice 339 592 4941

Indispensabile per ricevere la conferma e qualsiasi dettaglio o variazione utile.as