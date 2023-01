Descrizione evento:

Rione Monti - Da Michelangelo agli Imperatori

Cominceremo la visita ammirando il famoso Mosè di Michelangelo nella chiesa di San Pietro in Vincoli. Dopo questa esperienza indimenticabile inizieremo la nostra passeggiata percorrendo l’asse viario Argiletum, che divide in due l’antico e malfamato quartiere della Suburra, oggi centro della movida romana. Scopriremo un affaccio meraviglioso sui Fori che ci porterà sulla famosa Via dei Fori Imperiali dove terminerà la nostra passeggiata.

INFORMAZIONI ORARI E TARIFFE

Quando: Domenica 22 Gennaio 2023 h 15:30

Durata: 2 ore circa

Accoglienza: dalle ore 15:15 a Piazza di San Pietro in Vincoli 4/a

Tariffa: €12,00 incluso auricolari

Prenotazione almeno il giorno prima con una mail a visiteguidate@romanitas.it

oppure con un sms/WA a Cristiana 3315632913

La Prenotazione è necessaria per ricevere conferma o eventuali variazioni.

esclusioni: tutto quanto non espressamente riportato al momento della prenotazione nell'apposito modulo da richiedere alla relatrice turistica