Descrizione evento: Sabato 4 febbraio, presso l'Ar.Ma Teatro, va in scena lo spettacolo per bambini "A Carnevale ogni eroe supervale" messo in scena dalla compagnia teatrale Bolle Spaziali con Angelica Pula e Valentina Pecchiela.



Si avvicina la festa più spassosa dell'anno, riusciranno le sorelle Graziani a trovare il costume adatto?



Lo spettacolo è rappresentato mediante un allestimento scenico vivace, con colori e musiche coinvolgenti. Inoltre offrirà ai bambini spettatori la possibilità di interagire verbalmente durante alcune scene della rappresentazione.



Durata: 50 minuti

Età: 2-8 anni

Costo: 9 euro



Prenotazione obbligatoria: info@eventibambinidiroma.it | 3383609134

https://www.eventibambinidiroma.it/

https://www.facebook.com/EventiBambinidiRoma

https://www.instagram.com/eventibambinidiroma/





I prossimi spettacoli saranno:



- Domenica 5 febbraio ore 11.30 "Grimm collection" - Teatro Abarico - Via dei Sabelli, 116 (S. Lorenzo)



- Sabato 11 febbraio ore 16 "Tu si che...Disney - show" - Teatro Arma - Via Ruggero di Lauria, 22 (Prati)