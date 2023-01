Descrizione evento: Un’indimenticabile visita guidata nella domenica dei musei ad ingresso gratuito, per andare alla scoperta di uno dei monumenti simbolo della città di Roma: Castel Sant’Angelo. Da Mausoleo dell’imperatore Adriano a fortezza medioevale, l’edificio continuò a subire importanti cambiamenti anche nei secoli successivi. Ecco quindi che, durante il Rinascimento, divenne un’elegante e raffinata residenza papale con straordinari affreschi, fino a cambiare nuovamente il proprio destino per essere trasformato in una delle prigioni più temute di Roma! Questa la lunga storia di Castel Sant’Angelo: una visita guidata imperdibile per andare insieme alla scoperta di questo monumento unico, anche attraverso i racconti della vita dei suoi più celebri “frequentatori”! Essendo la Domenica ad ingresso gratuito, ricordiamo che potrebbe esserci un po’ di fila all’ingresso. COSTI * La prenotazione è obbligatoria.

* Costo visita guidata: € 12 a persona (incluso noleggio delle radioguide e diritti di prenotazione)

* Biglietto di ingresso: gratuito per tutti