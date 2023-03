Descrizione evento: Domenica 19 marzo 2023, alle 11,15, presso il Teatro Tirso de Molina, Via Tirso 89 - zona Corso Trieste va in scena il nuovissimo spettacolo di Carnevale “Il mondo di Oz" Chi non ha mai detto dentro il suo cuore, insieme alla piccola Dorothy: “Nessun posto è come casa mia!”? Chi non ha mai sorriso con il buffo Spaventapasseri? O si è emozionato insieme all'Uomo di Latta o spaventato insieme al Leone? Noi sì. E vogliamo viaggiare insieme a Dorothy e ai suoi amici in questo fantastico mondo alla ricerca di quello che tutti desiderano di più: un posto da chiamare casa! Adatto a tutta la famiglia ???? Lo spettacolo è della compagnia teatrale GattaNera Teatro Regia: Olimpia Giuliana Alvino da F. Baum, adattamento di Olimpia Giuliana Alvino con: aleria Spada, Teresa Calabrese, Olimpia Alvino, Marco Pratesi, Valerio Ribeca, Leonardo Conte Durata: 1 ora Costo: 10 euro a persona Prenotazione obbligatoria: info@eventibambinidiroma.it | 3383609134 https://www.eventibambinidiroma.it/ https://www.facebook.com/EventiBambinidiRoma https://www.instagram.com/eventibambinidiroma/ https://www.tiktok.com/@eventibambinidiroma I prossimi spettacoli saranno: - Venerdì 31 marzo ore 21, Sabato 1 aprile ore 21 e Domenica 2 aprile ore 18 "Tu sì que Disney Show" - ArteAtrio, via N.M. Nicolai, 14