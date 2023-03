Descrizione evento:

Umgekehrt blau 2 - o?lo?od?? o??nzz? 2 La Galleria Ess&rrE inaugura il 1° aprile alle ore 17:00 la mostra Personale di Volker Merkle. La meravigliosa location in cui ha sede la galleria fa da giusta cornice alle opere e ai pezzi di arredo scelti per i palati più attenti alle nuove interpretazioni artistiche. Il sapore internazionale che la Galleria ha iniziato a proporre sta suscitando un notevole interesse e questa sarà la prima di una lunga serie di aperture oltre frontiera per promuovere artisti europei e non solo che hanno voglia di presentare le loro opere al collezionismo italiano.

In questo caso Volker Merkle artista tedesco che vive e lavora in Germania, ha creato le sue opere pittoriche su cemento utilizzando contrasti di colore nati da pigmenti naturali che si fondono con le linee e si aprono all’immaginazione di chi le guarda. I pezzi unici di arredo sono prodotti esclusivamente con legni pregiati ed inox. Il suo linguaggio artistico rappresentata totalmente il suo essere. Sempre presente nelle ultime Biennali di Venezia, ha esposto a Palazzo Merati, una dimora di Giacomo Casanova, negli Archivi della Chiesetta della Misericordia nel Sestriere del Canareggio, nella Galleria Art Space alla Giudecca, nella Art Manni Galleria del Lido, alla Scoletta Battioro sul Canal Grande e con una personale nello Spazio Oresi a Rialto e ora a Roma alla Galleria Ess&rrE. Ha partecipato a numerose Mostre a Londra ed a Firenze riscuotendo notevole interesse. E’ presente in permanenza in una prestigiosa Galleria di Milano nel cuore di Brera ed in numerose collezioni private e presso la Galleria Ess&rrE al Porto turistico di Roma.



DjSet Prettycixo accompagnerà la serata con le meravigliose musiche degli anni '80/90



Interviste e riprese da parte di Antonello Nazarini per ZTL TV



La mostra si protrarrà fino al 14 aprile 2023 ed è a cura del Dott. Carlo Francesco Galli e da Rita Calenda. Direzione artistica: Roberto Sparaci e Alessandra Antonelli - Management: Fabrizio Sparaci. Vernissage: sabato 1° aprile 2023 ore 17.00, Galleria Ess&rrE, Porto Turistico di Roma. Orari di apertura: lun - ven 10.00 – 19-00 Sabato 17.00 – 20.00 Domenica su appuntamento INFO: +39 329 4681684 - +39 392 2289810 - +39 388 6378032 www.accainarte.it – galleriaesserre@gmail.com