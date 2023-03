Descrizione evento:

Dissesto Cult e Bandits Concerti Presenta Live:

.

MAZMA RILL (x Aneurisma)

SUBTLE PAIN



Opening Act: Lucky Shot

.

I Mazma Rill (ex Aneurisma) sono una band Alternative Rock - Grunge - Stoner pescarese formatasi nel 2011 dall’incontro tra Antonio Orlando (voce e chitarra) e Luca Degl’Innocenti(basso e cori). La band raggiunge la sua formazione completa con l’arrivo del batterista Ettore Saluci, consolidando un sound duro, aggressivo e psichedelico che contraddistingue le loro composizioni.



Dopo un intenso decennale di attività tra produzioni e live, la band ha iniziato un nuovo percorso artistico.Il desiderio di sperimentare sia in ambito musicale che umano che ha sempre contraddistinto l’ideale della band, ha portato alla decisione di un rinnovato aspetto, partendo dal nome.



La storia degli “Aneurisma” quindi non è accantonata, ma bensì si evolve con un forte slancio e con delle nuove composizioni che presto vedranno la luce a partire da questo primo singolo dal titolo “Blow a kiss” in uscito a Dicembre su tutti i Digital Store e nelle radio.



Questa avventura non solo avrà forti sperimentazioni in campo musicale, pur mantenendo l’inconfondibile stile della band, ma si vestirà con un nome estremamente evocativo e intimo: Mazma Rill.

.



FB: https://www.facebook.com/mazmarill

IG: https://www.instagram.com/mazmarill/



MAZMA RILL - Blow a Kiss (Official Video):

https://www.youtube.com/watch?v=movTR7tsW_k



Click to listen Mazma Rill on Spotify:

https://open.spotify.com/artist/47mzWvkLFWHJv3EasUulIl?si=jiL9qRj5R0ykMEjjqQRVbg

-------------------

.



I SUBTLE PAIN sono un duo Rock Italiano di ventiquattrenni consistente in basso-voce e batteria.

Hanno sonorità che spaziano dall'Indie Rock all'Hard Rock passando per il Blues Rock, fino alle Ballate Acustiche.



Nel Giugno del 2021 escono con il loro EP "Dreamlike Shapes" composto da 4 pezzi e completamente autoprodotto.



Nel 2022 continua il periodo di intensa scrittura musicale e ad inizio anno escono con l'album "Calycanthus" che contiene i singoli "Knock Off The Dint" e "The Circle Closure".



SUBTLE PAIN sono:

Edoardo Santini

Gabriele Rocchetti

.



FB: https://www.facebook.com/subtlepain

IG: https://www.instagram.com/subtle_pain_band/



Click here to listen on Spotify:

https://open.spotify.com/artist/2ICYqugpdaRXRV1Gf4eFBV?si=9UxL2x-BTdil67lFFRbRdQ

.

.

Apertura alle H 21:00

Ingresso 5€ per i tesserati Arci

.

DISSESTO CULT | Via del Barco 7 - 00011 Tivoli RM

.

Dissesto Cult

Come arrivare ... #googlemaps

.

In Macchina - A24 uscita Tivoli

In Treno - da RomaTiburtina fermata Bagni di Tivoli

In Auto Bus - Roma Ponte Mammolo Metro B bus Roma -Tivoli fermata Villalba (Guidonia Montecelio)

.

Al Dissesto Cult è possibile rinnovare la tessera Arci o iscriversi per la prima volta

Puoi fare domanda di pre-iscrizione al link

https://portale.arci.it/preadesione/dissestocult/

per poi ritirare la tessera direttamente al Circolo.

Salva il modulo di risposta e presentalo all’ ingresso del circolo

.

La tessera valida fino al 30 settembre 2023

Con questa tessera puoi accedere a un’intera stagione di attività, eventi e manifestazioni presso tutti i circoli Arci di Roma e d’Italia e usufruire delle scontistiche che potete trovare su www.arci.it/convenzioni/