Descrizione evento:

Tutto è pronto per l’ultima finale della terza edizione di LAZIOSound, il programma della Regione Lazio a sostegno della musica under35. Dopo le finali delle categorie Songwriting Heroes, Urban Icon, Jazzology, Borderless e I LOVE MOZART è infatti arrivato il momento della finale per la categoria God is a producer, attesa il 25 maggio all’Alcazar di Roma (in via Cardinale Merry del Val, 14), alle ore 21.00. Special guest della serata i Capofortuna.



Sul palco di Roma, gli ospiti speciali - i Capofortuna - accompagneranno i finalisti Archivio Futuro, Fukinsei e RIP. A decretare il vincitore della categoria saranno Andrea Esu (Direttore Artistico Spring Attitude e manager) ed Elena Colomba (producer internazionale).



La categoria God is a producer offre uno sguardo completo sulle nuove leve e sui talenti del mondo della produzione. Un ambito sempre più in crescita, grazie anche all’apporto delle nuove tecnologie, che ha sempre più rilievo nel nostro paese e a livello internazionale. In palio, per il vincitore della categoria – oltre a percorsi professionali di primo livello attraverso programmi e risorse dedicate alla promozione, alla produzione, alla consulenza manageriale e alla formazione – anche la partecipazione al Primavera Sound.



Ospite d’eccezione i Capofortuna. Capofortuna è il trio composto da Rame dei Pastaboys, Ricky Cardelli e Crimson dei Funk Rimini. Quando uno dei maestri della House Music in Italia incontra i due migliori polistrumentisti della Riviera, nasce Capofortuna. La tradizione della house italiana, le sonorità italo-funk viaggiano verso un orizzonte contemporaneo fatto di groove caldi, analogici e seducenti. Hardware valvolare e musica suonata: Capofortuna in azione sono una cartolina dal passato spedita domani. Il trio si è esibito al Cocoricò, Kappa Future Festival, Movement, Dancity, Spring Attitude, FATFATFAT, Circolo Degli Illuminati e Goa di Roma, Tunnel di Milano per citare alcune delle date dei loro tour.



I vincitori della terza edizione di LAZIOSound si esibiranno poi a luglio nella cornice del Castello di Santa Severa nel grande appuntamento annuale con LAZIOSound Festival.



LAZIOSound è il programma delle Politiche Giovanili della Regione Lazio per supportare e rafforzare lo sviluppo del sistema musicale del Lazio attraverso strumenti economici, interventi mirati, partnership ed attività di promozione finalizzate a sostenere le componenti artistiche giovanili indipendenti.



GOD IS A PRODUCER, 25 Maggio all’Alcazar di Roma, via Cardinale Merry del Val 14, con Capofortuna – Ore 21.00. Ingresso gratuito con prenotazione su https://laziosound.regione.lazio.it/