Descrizione evento:

Dall’8 giugno torna La Città Ideale, il festival ideato da Fabio Morgan con Music Market Box, performance di musica ai mercati rionali, i classici quotidiani di Dialoghi Sinfonici diretti dal Maestro Germano Neri (11 giugno), le acrobazie e i laboratori del Circo Ideale (tutti i fine settimana), l'ormai collaudato format di Opera Taxi con Francesco Leineri (dal 22 giugno) e una programmazione ricca di nuovi eventi.



7 anni di storia, 9 periferie e borgate coinvolte, oltre 70.000 spettatori, 280 appuntamenti proposti, 12 format originali e un nuovo profilo della città disegnato dal 2017 a oggi: con questi numeri, dall’8 giugno 2023, si prepara a tornare La Città Ideale, il festival diffuso ideato da Fabio Morgan che, per la nuova edizione, trasformerà in inediti palcoscenici le vie di Tor Pignattara, Centocelle e Pigneto, Villa De Santis e i banchi del mercato rionale di Viale della Primavera e del Casilino 23 con nuovi format e nuove sorprese.



La Città Ideale anche per il 2023 proporrà una staffetta di appuntamenti - dal Circo Ideale ai Dialoghi Sinfonici, da Music Market Box ai mercati rionali a Opera Taxi tra le strade della città - tornando ad abitare gli spazi e i luoghi “altri” della capitale, mettendo in dialogo arte e periferie, dando vita a incursioni artistiche sempre originali nei luoghi della quotidianità cittadina e della vita “di quartiere”, tra mercati, strade, cortili e giardini.



Si comincia l’8 giugno dalle 10:30 alle 12:30 al Mercato Insieme di Centocelle con Music Market Box, un dispositivo ideato da La Città Ideale e Francesco Leineri che cambia l’approccio alla spesa quotidiana: i vari commercianti del mercato avranno a disposizione una serie di “gettoni-canzone” che daranno ai propri clienti, i quali potranno usarli al Music Market Box, un grande juke-box dal vivo che presenterà un repertorio musicale tra tradizione e innovazione. Il progetto replica anche il 16 giugno, sempre al Mercato Insieme, per poi spostarsi il 22 e il 28 giugno al Mercato Casilino 23, negli stessi orari.



Dopo aver raccontato la storia e costruzione di “Carmen” e della “V° Sinfonia” di Beethoven, quest'anno Dialoghi Sinfonici ci trasporterà nei “Classici Quotidiani”, ossia alla scoperta del patrimonio della musica classica di tutti i tempi che ci accompagna quotidianamente tra suonerie dei cellulari, accensione del computer, pubblicità… La musica si è fatta suono del quotidiano contemporaneo, è il momento di riscoprirla con La Città Ideale e i Dialoghi Sinfonici - Classici Quotidiani, diretti dal Maestro Germano Neri ed eseguiti dall’orchestra EICO – Europa InCanto Orchestra. L’appuntamento sarà alle 20:00 di domenica 11 giugno a Villa De Santis con quella formula collaudata che vede il direttore d’orchestra interagire con il pubblico in un percorso dialogante, ironico e dal grande profilo, per fare immergere lo spettatore anche meno avvezzo alla classica, nel mondo della musica colta, spiegando le ragioni culturali e storiche sottostanti a ogni singolo brano, attraverso un vero e proprio percorso narrativo alla portata di tutti.



La musica sarà protagonista anche del ritorno di Opera Taxi con Francesco Leineri e Clara La Licata, altro “cavallo di battaglia” co-ideato da La Città Ideale con lo stesso Leineri. Il format sperimentale che porta l’opera lirica tra le strade della città all’interno di un mini-van, per l’estate 2023, riparte dal 22 giugno per attraversare Centocelle, 23 giugno il quartiere Pigneto, il 24 giugno Torpignattara e il 25 giugno sarà presentata una versione speciale all’interno di Villa De Sanctis.



Per tutta l’estate, i sabato e le domeniche alle 18:00 a Villa De Santis, lungo la Via Casilina, è il tempo del Circo Ideale dove andranno in pista le strampalate compagnie e i talentuosi artisti con acrobazie, giocoleria, clownerie, spettacoli in “formato famiglia” accompagnati, tutti i sabato alle 17:00, da laboratori per piccoli aspiranti circensi e intrattenimento intelligente e sostenibile.



Il Circo Ideale, Dialoghi Sinfonici, Music Market Box e Opera Taxi sono solo l'inizio della lunga estate di La Città Ideale: sono in arrivo, infatti, per l'intera stagione 2023, nuovi format e incursioni artistiche che accompagneranno la città fino all’autunno.



Villa De Santis - Strada di San Marcellino 1 (ingresso pedonale)



parcheggio via dei Gordiani 5



Mercato Insieme di Centocelle, Viale della Primavera, 4



Mercato Casilino 23, via Francesco Ferraioroni s.n.c.



e altri spazi della città. Eventi gratuiti su prenotazione.



Per restare aggiornati sul programma e su tutte le altre iniziative:

https://www.facebook.com/lacittaidealeRM

Per altre informazioni: www.lacittaideale.eu, info@lacittaideale.eu

Per prenotazioni: ingresso gratuito su prenotazione obbligatoria via Eventbrite: t.ly/lacittaideale23