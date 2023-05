Descrizione evento:









Benedetta Rossi, la food star tra le più famose d'Italia, il 4 giugno incontra i suoi fan a Zoomarine insieme alle mascotte della serie Super Benny, il cartoon dedicato alla sua famiglia.









In cucina con il cuore. Benedetta Rossi ha fatto della genuinità e della semplicità il suo punto di forza. Ad innovazione e rivoluzione alimentare la food star, tra le più famose d’Italia, ha sempre preferito percorrere la strada della tradizione, quella legata ai segreti della nonna che sono poi alla base della nostra cultura nazionale. Idee furbe, sfiziose, per tutte le occasioni speciali e senza strumenti sofisticati. E’ sempre stata questa la sua carta vincente, un vero e proprio “asso nella manica” che le ha permesso di conquistare un pubblico formato famiglia. Ed è proprio per incontrare i suoi numerosi fan che la Rossi il 4 giugno sarà al parco Zoomarine per inaugurare ufficialmente le nuove attività targate Soluna Experience ispirate alla serie animata Super Benny, il cartoon che l’ha resa ancora più celebre e dedicato alla sua famiglia con le loro voci originali (in onda sul canale televisivo Frisbee). Super Benny sarà davvero super protagonista. Nell’area meet & greet sarà possibile, infatti, incontrare per l’occasione le mascotte ufficiali della serie di grande successo, nell’area kids ci si potrà cimentare con giochi digitali e un orto dove i bambini potranno giocare e scoprire le proprie abilità da piccoli chef. Insieme a Talks Media, agenzia di riferimento per Fatto in Casa da Benedetta, Soluna Experience veicola attività esperienziali sostenibili volte a sensibilizzare i bambini e le loro famiglie al rispetto del pianeta. “La presenza di Benedetta Rossi a Zoomarine ci rende profondamente orgogliosi del lavoro svolto” afferma Tonio Cancemi, Head of Project di Soluna Experience. Fortemente voluto dal direttore generale del Parco Alex Mata, questo progetto prevede una serie di iniziative aventi la finalità di aiutare le giovani generazioni a comprendere l’importanza di mangiare in modo salutare grazie al Menù ispirato alla blogger. Durante la giornata previsti anche una serie di laboratori dedicati ai futuri piccoli chef nel rispetto dell’ambiente. Info www.zoomarine.it