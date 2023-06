Descrizione evento:

Una visita guidata imperdibile per andare alla scoperta di una dei luoghi di culto cattolici più importanti e suggestivi della città di Roma: la Basilica di Santo Stefano Rotondo! La sua caratteristica forma rotonda l’ha resa nel corso dei secoli modello per molti altri edifici di culto e non solo. Fondata già nel V secolo da papa Simplicio, fu dedicata al primo martire, Santo Stefano. Al suo interno, tra antichi arredi architettonici, impossibile è non rimanere incantanti dinnanzi ai particolarissimi e raffinati affreschi realizzati nel XVI secolo dal Pomarancio e da Antonio Tempesta con scene di martirio. Come mai? Per scoprirlo non ti resta che partecipare alla nostra visita guidata: ti aspettiamo!









COSTI



* La prenotazione è obbligatoria.

* Costo visita guidata: € 11 a persona (incluso noleggio delle radioguide)

* Offerta chiesa: € 1 a persona (unico per tutti)