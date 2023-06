Descrizione evento:

Il 9 Giugno tornano a suonare gli Hype, band Alternative/Rock di Frosinone per proporci un nuovo repertorio di inediti.







Il concerto si terrà sul palco del Velvet di Frosinone, dove presenteranno il loro nuovo singolo "Paralyzed", in uscita il 10 Giugno su tutte le piattaforme streaming.



L’attesissimo singolo della band ricorda le sonorità dei Radiohead che incontrano i Porcupine Tree agli inizi degli anni 2000. È un brano in continua evoluzione grazie all’arrangiamento e alle tante novità sonore che vengono introdotte nel corso del brano.



Gli Hype nascono nel 2016 come band strumentale composta da batteria, basso, chitarra e tastiere.

Nel 2021 decidono di completare la formazione integrando un’altra chitarra e cantante.





Gli Hype Sono:



Matteo Dell’Unto: voce e chitarra

Stefano Tozzi: batteria

Francesco Campagiorni: basso

Edoardo Alonzi: chitarra

Federico Pizzutelli: piano & synth





Ad aprire la serata sarà la band Romana In June.



Gli In June sono silenzio, introspezione ed introversione che si trasformano in qualcosa di rumoroso: i sospiri e le parole sussurrate prendono, tramite la musica che scrivano, peso e forma, si purificano dalle paure, e vengono dette in maniera forte e chiara. Mescolando Rock Alternativo Inglese alle atmosfere Nord Europee ricche di riverberi e profondità tipicamente downtempo.



Il timbro potente della voce di Daniela Mariti (cantautrice e chitarrista) è sostenuto da testi evocativi, chitarre e bassi saturi e suoni di batteria ad alte dinamiche.



In June sono:

Daniele Martini: Voce e Chitarra

Pier Iulianello: Basso

Mara Graziano: Batteria





Vi aspettiamo in tanti!



Stay Hyped!



La serata è organizzata da Bandits Concerti