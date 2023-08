Descrizione evento:

Attualmente in giro con il suo Tour Mondiale, che lo ha portato a suonare in Cina, "Parola Tour” è un viaggio a tappe che racchiude in se, quella idea di instaurare con il pubblico un cammino creativo, emotivo e culturale, lasciando alla fine del concerto, un profondo senso di pienezza emotiva.



Il concerto verrà svolto con quattro musicisti di livello nazionale che accompagneranno alla Chitarra, alla Batteria, al Basso Elettrico e alle Tastiere l’artista Giovanni Caccamo, lo stesso eseguirà da solo alcuni suoi brani al pianoforte a coda.



Ospite della serata, la giovanissima cantautrice romana (Classe 2005), MadEleine, che duetterà in alcuni momenti con l’artista Giovanni Caccamo per una collaborazione musicale a venire. Nonostante la giovane età, MadEleine ha già nel suo curriculum importanti esibizioni live, solo per citarne alcune, il 27 Maggio di quest’anno è stata in concerto con Fausto Leali, duettando con lo stesso in alcuni suoi pezzi più famosi, ha inoltre partecipato all’importante rassegna musicale “Risonanze D’Autore” a Palermo.



Giovanni Caccamo, cantautore italiano di notevole rilevanza nazionale, vincitore nel 2015 del concorso canoro più importante d’Italia, il Festival di Sanremo nella categoria nuove proposte e, classificandosi terzo nel 2016 nella categoria Big, scoperto dal grandissimo Franco Battiato, di cui segue le sue orme musicali, è stato eletto dalla critica suo naturale erede per la sue peculiarità molto simili al grande Maestro e, per la costante ricerca nella musica contemporanea di sonorità uniche nel panorama Italiano.



Amato dai giovani anche per il suo coinvolgimento nel sociale, ultimo il suo impegno con "Manifesto del cambiamento - Parola ai giovani", ha tra l’altro ideato il “Muro del cambiamento”, un’istallazione artistica itinerante, ideata dallo stesso artista, già presente al MAXXI di Roma e come dice lui, collante di diverse culture, religioni e identità, unite dall’amore per la vita e da una visione evolutiva di futuro in condivisione e armonia.

Ospite anche ultimamente di programmi di notevole rilevanza Nazionale, LE IENE, VIVA RAI 2 e di collaborazioni eccellenti con Andrea Bocelli e Patti Smith e tanti altri, ha avuto la grande gioia di cantare per Papa Francesco presso l'Aula Paolo VI in Vaticano.



𝐆𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐧𝐢𝐂𝐚𝐜𝐜𝐚𝐦𝐨𝐟𝐞𝐚𝐭𝐌𝐚𝐝𝐄𝐥𝐞𝐢𝐧𝐞

Prevendita presso il botteghino del Teatro, anche telefonicamente al: 06. 2010579 e su: https://www.vivaticket.com/it/Ticket/parola-tour-giovanni-caccamo-in-concerto/214307

Prezzo unico biglietto: 𝟭𝟱𝗲𝘂𝗿𝗼

Free Parking antistante il teatro





ARENA TEATRO TOR BELLA MONACA

Via Bruno Cirino, 5, 00133 Roma RM