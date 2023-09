Descrizione evento:

L'Associazione culturale Roma e Lazio x te si avvale della collaborazione di storici dell'arte e archeologi regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.

Le visite per bambini e ragazzi sono gestite da guide che sono anche operatori didattici specializzati nel lavorare con queste fasce d'età.

Gli eventi si svolgeranno nel rispetto della normativa Anti Covid vigente: uso mascherina; green pass dove richiesto; gruppi contingentati.





Sabato 23 settembre 2023, h 16.30

A spasso con gli Imperatori.

Visita "giocata" per bambini dal Campidoglio alla Valle del Colosseo, attraversando i Fori Imperiali.

La visita sarà condotta da: Martina De Gennaro, guida turistica abilitata, e operatrice didattica esperta in attività culturali e di svago per bambini.

Per ulteriori info goo.gl/vkE4G0



Sabato 23 settembre 2023, h 17.00

Testaccio, le due anime del quartiere: antica e moderna

Visita guidata alla scoperta della "Roma da vivere"

La visita guidata sarà condotta da: Floriana Lombardi, docente di teologia e guida turistica della città di Roma.

Per ulteriori info bit.ly/2JKAvC2



Domenica 24 settembre 2023, h 11.00

Il Parco degli Acquedotti, laddove l’Acqua Regna Sovrana.

Visita guidata all'aria aperta, scoprendo la storia ed i segreti degli Acquedotti Romani.

La visita sarà condotta da: Floriana Lombardi, docente di teologia e guida turistica della città di Roma.

Per ulteriori info goo.gl/daGSjs



Domenica 24 settembre 2023, h 16.30

Caccia al Tesoro nei giardini incantati di Villa Sciarra e i Misteri di Trastevere.

Visita "giocata" per bambini con caccia al tesoro.

La visita sarà condotta da: Martina De Gennaro, guida turistica abilitata, esperta in attività culturali e di svago per bambini.

Per ulteriori info bit.ly/3fobUnT



Domenica 24 settembre 2023, h 17.00

Il Ghetto Ebraico

Visita guidata alla scoperta di uno dei luoghi più suggestivi di Roma, ospitato all'interno del Rione Sant'Angelo.

La visita sarà condotta da: Floriana Lombardi, docente di teologia e guida turistica della città di Roma.

Per ulteriori info goo.gl/RbWyRW





***

BIGLIETTERIA visite guidate:

Tutte le nostre visite sono condotte da storici dell'arte, archeologi e architetti regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.

La tariffa include l'auricolare (vox) che permette di ascoltare le nostre guide in assoluto confort, perché permettono di distanziarci fino a 10 metri, soffermarci a guardare un particolare, o fare foto, senza perdere una parola.



Visite guidate programmazione per Adulti comprensive di vox:

€13 intero

€12 lettori di Lazio in festa, *NOTA BENE: per usufruire della tariffa scontata specificare "letto su Lazio in festa"

€11 disabili e loro accompagnatori

€10 ragazzi (da 14 a 17 anni)

€5 bambini (da 6 a 13 anni)

gratis (bambini da 0 a 5 anni)



Visite guidate programmazione per Bambini comprensive di vox:

1 bambino (4-13 anni) + 1 adulto: €15

2 bambini (4-13 anni) + 1 adulto: €25

3 bambini (4-13 anni) + 1 adulto: €35

Altri adulti: €12 a persona

***Nota bene: ogni adulto può accompagnare fino a un massimo di 3 bambini. I bambini devono sempre essere accompagnati da un adulto per motivi di sicurezza.



VISITE PRIVATE:

tutte le nostre visite possono essere prenotate anche privatamente, e condotte oltre che in Italiano anche in lingua straniera.

Per conoscere le nostre Tariffe goo.gl/Cs1uw1



PRENOTAZIONI

"consigliate entro il giorno che precede la data dell'evento"

compilando il modulo prenotazioni CLICCANDO SUL LINK: bit.ly/3x7jhDj

o inviando una mail a romaelazioxte@gmail.com

o scrivendo un SMS/WA (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3383435907.

INDICANDO:

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che la visita partirà, e soprattutto per essere ricontattati in caso di variazioni.