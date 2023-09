Descrizione evento:

Una serata che unisce la magia degli spettacoli degli artisti di strada, l’eccellenza dei vini dei territori del fiume Tevere, la bellezza delle fontane d’acqua danzanti, la magia della musica e il piacere della letteratura. “Tutto in una notte” è la manifestazione organizzata dal Comune di Orte, assessorato allo sviluppo economico, che illuminerà sabato 30 settembre, dalle 18, Orte Scalo, tra corso Garibaldi e le piazze 29 agosto 1943 e Padre Geremia da Subiaco.







Patrocini e collaborazioni



L’iniziativa “Tutto in una notte” è promossa in collaborazione con il Comitato festeggiamenti Orte Scalo classe 1983 ed è patrocinata dal Centro Sviluppo Orte.





Artisti di strada e truccabimbi



Meraviglia e incanto susciteranno gli artisti di strada dell’associazione culturale Circo Verde. Gli acrobatici guidatori dei cicli d’epoca, gli intrepidi trampolieri e i coraggiosi mangiafuoco daranno vita a bellissimi spettacoli. Per i bambini l’associazione La Giocosa proporrà il truccabimbi. Per i più golosi ci saranno un buonissimo zucchero filato e il dissetante “bubble tea”.





Enogastronomia



“Tevere fiume di vino” è il percorso enoico che porterà il visitatore, accompagnato dai sommelier della Fisar, alla scoperta di alcuni dei vini migliori delle cantine di Orte e della Teverina. Agli appassionati del nettare di Bacco saranno consegnati un bicchiere e una sacchetta per la degustazione, che avrà un costo di 10 euro. I “wine lovers” potranno inoltre abbinare a un buon vino assaggi di prodotti tipici del territorio ortano, proposti dalle aziende Tin Tin e Del Gelsomino, da SPQR Grillers e dai banchi gastronomici curati dal Comitato festeggiamenti Orte Scalo classe 1983





Concerti e spettacoli



Dal funky al pop italiano e internazionale, la musica sarà protagonista di “Tutto in una notte”, con i concerti gratuiti, dalle 19, di Dual Shock, Sem Janela e Sunny Time. Alle 23, a piazza Geremia da Subiaco, si terrà lo spettacolare show delle fontane danzanti della Ditta Cazacu's, uno tripudio di luci e colori, con giochi e danze di zampilli di acqua e fuoco.





Incontri con gli autori



Dalle 18, sotto i portici di corso Garibaldi e piazza 29 agosto 1943, prenderà vita il salotto letterario a cura della casa editrice Serena. Per l’occasione, saranno presentati, al Cafè Dalì, il libro “L’altra parte di me”, dell’autrice Emanuela Ferruzzi; alla trattoria La Vecchia Fornace, “Un'opera d'arte: La vita nell'esistenza-La ragazza dal labbro rosso melograno”, lavoro a quattro mani di Maria Soccorsa Focarete e Raffaele D’Orazi. Il salotto letterario, che si concluderà con una conviviale, sarà arricchito da momenti musicali.