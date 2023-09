Descrizione evento:

Nuovo corso di Filosofia Attiva Giovedì 28 settembre 2023 ore 19!

La Filosofia Attiva è un approccio pratico alla filosofia. Ci porta, imparando dai grandi filosofi d'Oriente e d'Occidente, a riscoprire virtù che possiamo coltivare dentro di noi e mettere in pratica nella vita di tutti i giorni.

Puoi partecipare alla presentazione del corso di filosofia attiva senza impegno per conoscere le tematiche del corso, gli istruttori e la nostra sede, dopodiché potrai decidere in un secondo momento se iscriverti!

La prenotazione è obbligatoria!

Scrivici un’email a roma@nuovaacropoli.it oppure un messaggio su whatsapp o chiama il 3519378073.