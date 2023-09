Descrizione evento:





A partire da sabato 7 ottobre 2023 il team di bar.lina è orgoglioso di ospitare Crack in Time, mostra personale della giovane artista tedesca Eva Maleen (Amburgo, 1997). La mostra sarà visitabile dal 7 ottobre al 18 novembre presso la lounge room dello spazio d’arte indipendente e queer di San Lorenzo, bar.lina (Roma, Viale dello Scalo S. Lorenzo, 49). Crack in Time è il terzo appuntamento del ciclo di mostre Think in Pink!, a cura di Andrea Acocella. L’opening si terrà sabato 7 ottobre dalle ore 17:30.



Il corpo femminile è stato (ed è ancora) oggetto di una lunga storia di rappresentazioni e ri-definizioni sociali, la quali, spesso, ne hanno sottolineato la dualità di genere e hanno contribuito a plasmarne l’idea su questioni biologiche. Tuttavia, nell'era contemporanea, grazie al contributo del transfemminismo e delle teorie queer, emergono nuove prospettive, che sfidano le nozioni tradizionali di genere e cercano un equilibrio interiore tra identità e corpo. Con la mostra Crack in Time (trad. creparsi nel tempo), Eva Maleen esplora l’intersezione (o meglio ancora, la crepa) tra gli elementi che pone al paradigma della propria ricerca: corpo fem, identità, tempo ed equilibrio. Crack in Time è una riflessione sull’attimo che spesso precede un grande cambiamento; è un momento di stasi, di svuotamento, di vulnerabilità. È una riflessione sulla fragilità del corpo di tuttə.



Eva lo fa portando a bar.lina due grandi tele ad olio dai colori pastello sovraccariche di simbolismi (Balance, 2023), dove la forma tondeggiante e armonica degli ovali è interrotta dalla presenza di una crepa. I corpi ritratti sono dipinti con uno strato di olio molto diluito, che dona loro un senso di trasparenza eterea. Trasparenza anticipata da Dünne Haut (trad. pelle sottile): un grande arazzo sul quale è ricamata un’intima poesia: un velo, una pelle, una membrana irrazionale. Un passaggio obbligato attraverso parole folli che fluttuano vulnerabili ma che alla fine trovano il loro equilibrio sulla grande parete rosa di bar.lina.













Eva Maleen (Amburgo, 1997) - è un’artista tedesca che vive e lavora a Roma. Il lavoro di Eva Maleen riflette sui temi quali la sessualità, l’identità di genere e la filosofia della relazione amorosa. Eva ha studiato filosofia e studi di genere presso la Humbolt-Universität zu Berlin. In Italia ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Roma, specializzandosi in pittura. Oltre ai dipinti si occupa di incisioni, installazioni e poesia. Instagram: @eva.maleen





Il progetto di Think in Pink è un ciclo di mostre dalla cadenza mensile dello spazio queer indipendente di San Lorenzo. La forza del progetto risiede nel rivolgersi a tuttə ə studentə delle accademie d’arte italiane, che troppo spesso lamentano la totale indifferenza del sistema dell’arte per i loro lavori, sperimentando in prima persona l’esclusione e lo stigma. In secondo luogo sarà la dimostrazione di come, invece, i discorsi legati al desiderio, al corpo, alla non conformità facciano parte del linguaggio artistico quotidiano della nuova (e futura) generazione di artistə e curatori.



INFORMAZIONI:



www.barlina.org | info@barlina.org



MOSTRA: Think in Pink #3 - Crack in Time



ARTISTƏ: Eva Maleen



CURATORE: Andrea Acocella



SEDE: Roma, bar.lina, Viale dello Scalo S. Lorenzo 49



QUANDO: 7 ottobre – 18 novembre 2023



ORARI: ven 14-20; sab-dom 11-20; lun-gio su appuntamento



*Ingresso con formula UP TO YOU!



Facebook: @barlina.roma | | Instagram: @barlina.org_



Condividi con: #barlina #ThinkInPink #EvaMaleen #CrackInTime