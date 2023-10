Descrizione evento:

La nostra passeggiata vuole andare alla scoperta dell’area del Velabro, situato a pochi passi dal Foro Boario e Foro Olitorio, dove la prima città di Roma è nata, per compiere un tuffo nel passato! Tutti infatti conoscono l’area dei Fori con le sue portentose rovine e il maestoso Colosseo, ma non tutti sanno che a Roma esistono luoghi ancora più antichi, che affondano le proprie radici direttamente nel mito di fondazione della città. Il nostro itinerario ci darà la possibilità di scoprire e vivere in pieno una Roma troppo spesso dimenticata, ma che in realtà è il cuore della nostra civiltà.







La passeggiata non prevede ingressi a siti o monumenti lungo il percorso.







COSTI



* La prenotazione è obbligatoria.

* Costo visita guidata: € 11 a persona (incluso noleggio delle radioguide)