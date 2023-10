Descrizione evento:

Presentazione corso di Formazione al Volontariato venerdì 20 ottobre 2023 ore 18:30!

Il corso si svolgerà tutti i venerdì alle 18:30.



Hai sempre voluto dare una mano agli altri e alla tua città, ma non sapevi come? Vuoi essere utile dove necessita?

Allora ti aspettiamo al nostro corso di Formazione al Volontariato!

Puoi partecipare alla presentazione del corso senza impegno per conoscere le tematiche del corso, gli istruttori e la nostra sede, dopodiché potrai decidere in un secondo momento se iscriverti!



La prenotazione è obbligatoria!



Scrivici un’email a roma@nuovaacropoli.it oppure un messaggio su whatsapp o chiama il 3519378073.