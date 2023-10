Descrizione evento:

Domenica 22 Ottobre ore 15.30, presso il Teatro di Documenti, Via N. Zabaglia, 42 (zona Testaccio) va in scena lo spettacolo per bambini “OGNI FAVOLA È UN GIOCO (PERSONAGGI DI CARTA E OSSA)”, di e con Piera Fumarola e Aldo Gordiani. Una produzione Teatro di Documenti.







In un villaggio turistico si sviluppano le vicende fantastiche di questa storia. Il Grand Hotel Ma chi è è abitato da creature “speciali” e personaggi reali, cartoni animati e burattini delle favole classiche e moderne.



Durante la sauna dei sette nani del bosco, un misterioso individuo si appropria dei loro diamanti: è l’inizio di un indagine surreale e comica, nella quale i bambini saranno resi partecipi interrogando i personaggi ospiti dell’albergo: Pinocchio, il Lupo, Elsa, Anna e Olaf di Frozen, Spiderman, Batman, Darth Fener di Star Wars, la Strega di Biancaneve, Masha e Orso, la famiglia Addams, Topolino e Paperino, ecc. ecc..



I personaggi saranno rappresentati come creature umane, con le debolezze ed i problemi che si presentano nel quotidiano; non mancheranno i colpi di scena e soprattutto il divertimento. La struttura dello spettacolo prende spunto dai cartoni animati, dal ritmo e dal loro linguaggio, fatto di suoni onomatopeici, ritmi frenetici e pause comiche, alla maniera di Prilla insomma, che ha fatto dell’arte del clown il fondamento della sua arte.



I bambini, interagendo con i protagonisti, useranno l’inventiva, la fantasia, l’amicizia e la collaborazione con il prossimo. Alla fine di questa esperienza, sempre diversa in ogni replica, vinceranno la medaglia del detective fantastico.







E al termine dello spettacolo: merenda!







CONSIGLIATO DAI 3 ANNI







PIERA FUMAROLA (in arte PRILLA), nasce a Martina Franca, in provincia di Taranto. Nutre la passione per il teatro fin da piccola e trasferitasi a Roma si diploma all‘Accademia Pietro Sharoff. Seguono corsi di scrittura teatrale, doppiaggio, stage di clown e Commedia dell‘Arte, piccoli ruoli cinematografici. Approfondisce il mondo circense, in particolare frequentando il laboratorio sperimentale diretto dal maestro Gaston Troiano con cui partecipa a numerosi spettacoli: Caffé clown, Pagare o non pagare, La vera storia della signora delle camelie, La giornata perfetta. Oltre a dedicarsi alla didattica teatrale per l‘infanzia e ad attività di animazione, è autrice, regista e interprete di spettacoli interattivi per bambini e ragazzi: Il topolino di campagna e il topolino di città, Il teatrino di Prilla, Piccoli SuperEroi, Riccioli d‘oro e i tre orsetti.



Biglietto: 8 euro+3 euro di tessera (solo per gli adulti)



Per info e prenotazioni:

www.eventibambinidiroma.it

3383609134



https://www.facebook.com/EventiBambinidiRoma

https://www.instagram.com/eventibambinidiroma

https://www.tiktok.com/@eventibambinidiroma



I prossimi spettacoli saranno:



– Domenica 22 ottobre ore 18 “Didi e le sue paure” – Teatro Tor Di Nona – Via degli Acquasparta, 16 (centro)



– Sabato 28 ottobre ore 16 “L’incantesimo di Smemorella” – Teatro Arma – Via Ruggero di Lauria, 22 (Prati)



– Domenica 29 ottobre ore 11.15 “La famiglia Addams” – Teatro De Molina – Via Tirso, 89 (Regina Margherita)



– Domenica 29 ottobre ore 11.30 “L’incantesimo di Smemorella” – Teatro Abarico – Via dei Sabelli, 116 (S. Lorenzo)