Descrizione evento:

Siete pronti a conoscere le storie di fantasmi più terrificanti di sempre? Con la nostra visita giocata per bambini e famiglie trascorrerete una festa di Halloween diversa e originale. Andremo in giro per la città alla ricerca dei luoghi abitati in passato da fantasmi più o meno “simpatici” e come sempre giocheremo e ci divertiremo moltissimo! Ovviamente in maschera è meglio!



COSTI



* La prenotazione è obbligatoria.

* Età consigliata: 6-11 anni.

* Costo visita guidata: € 12 a persona per ogni adulto accompagnatore; € 2 per minori di 18 anni (incluso noleggio delle radioguide).