Descrizione evento:

Visita guidata Il Fascino di San Pietro e il Mistero delle Grotte Vaticane Visiteremo la Basilica più grande del mondo, simbolo della cristianità. All’interno ci sono capolavori di tutte le epoche e degli artisti più importanti. Scenderemo all’interno delle Grotte dove sono custodite le tombe di Papi importanti e dove potremo vedere quanto resta dell’antica Basilica Costantiniana. https://www.romanitas.it/calendario-visite-guidate/?event=3125 Si prega di far riferimento alla Sezione Passeggiando nella storia https://www.romanitas.it/passeggiando-nella-storia/ per visionare il Regolamento associativo completo. INFO Quando: Domenica 5 Novembre 2023, h 15:00 Durata: 2 ore e mezza circa (compreso il tempo per il passaggio ai tornelli) Accoglienza: Piazza San Pietro sotto l’Obelisco lato Basilica Tariffa: €15,00 radio incluse Prenotazione almeno il giorno prima con una mail a visiteguidate@romanitas.it oppure con un sms/WA a Cristiana 3315632913 La Prenotazione è necessaria per ricevere conferma o eventuali variazioni per sapere se ci sono ancora posti.