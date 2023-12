Descrizione evento:

Capodanno Kiss me at Midnight – Un veglione regale, unico. La location sarà un Hotel 5* sui primi tornanti del monte Gianicolo con San Pietro più precisamente in Via del Gianicolo, 3 con alle spalle e la città eterna distesa lì sotto, proprio dove scorre il Tevere. Una festa di capodanno esclusiva in una location unica e affascinante appartenuta alla mamma di Nerone con cena di Gala e dj set.





Un Capodanno di Lusso con Cenone Gran Galà 5 Stelle, un brindisi di mezzanotte sulla Luna Terrace che affaccia sul fiume Tevere e Castel Sant’Angelo, per scambiarsi auguri e baci guardando i fuochi su Roma.



Il dopocena sarà una festa con dj set, per ballare e divertirsi fino a tardi per festeggiare alla grande l’arrivo del nuovo anno. Non perderti l’evento già esclusivo di Roma in una ambiente a 5 stelle per iniziare con grande stile il nuovo anno.

Prenota ora e Acquista Online i tuoi ingressi per il Veglione del Capodanno Kiss ma at Midnight al Gianicolo. Evento a numero chiuso ed esclusivamente su Prenotazione!