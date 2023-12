Descrizione evento:

S. MARIA DELLA VITTORIA E LA FONTANA DEL MOSÈ.



La chiesa, progettata ed edificata da Carlo Maderno tra il 1608 e il 1620, conserva la celeberrima cappella Cornaro, con la scenografica “Estasi di S. Teresa d’Avila” del Bernini, opera in marmo e bronzo dorato e le ultime opere del Domenichino a Roma. La fontana del Mosè eretta, tra il 1585 e il 1589, quale mostra terminale dell’acquedotto Felice, voluto da papa Sisto V.



