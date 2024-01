Descrizione evento:

La Roma dei vicoli e dei mestieri è una curiosa e insolita passeggiata assolutamente da non perdere! Perché? Per scoprire insieme quella Roma che ancora oggi mantiene viva la sua anima più popolare, ben visibile nell’area che dal Tevere si inoltra fin nel cuore storico della città. Una Roma fatta di vicoli che nel nome mantengono viva la tradizione di antichi mestieri e botteghe. Grazie alla nostra passeggiata, sarà possibile riscoprire le professioni di una volta, quando numerosi negozi si aprivano ad ogni angolo della città e i venditori ambulanti facevano riecheggiare la loro voce nelle piazze. Roma come non l’avete mai vista rivivrà in tutta la sua bellezza malinconica!

N.B. La passeggiata non prevede ingressi a siti o monumenti lungo il percorso.



Quando. Venerdì 05 Gennaio 2024 ore 15.00



Appuntamento in Lungotevere dei Vallati, all’inizio di Ponte Sisto



Costi. Quota di partecipazione € 12 a persona. Prenotazione obbligatoria.



Info e prenotazioni

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale | 346 5920077 | info@lasinodoro.it