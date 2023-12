Descrizione evento:

Capodanno Mercure Roma West. Un Hotel ubicato a Roma Sud, nelle vicinanze dell’Eur. Un esclusivo stile moderno, una location attrezzata di tutti i comfort per festeggiare alla grande il prossimo Capodanno.



Un veglione nel Ristorante con Cena Spettacolo. L’Area Elite al Piano Superiore dove dalle ore 20 verrà servita la Cena con Tavolo Privato e Musica Live.



Dopo la mezzanotte musica dal vivo e dj per festeggiare l’arrivo del nuovo anno e la discoteca fino alle prime luci dell’alba. Su richiesta, possibilità di prenotare Camere e Suite. A disposizione degli ospiti un parcheggio custodito e un Bus Shuttle per i trasferimenti da e per l’aeroporto. Per tutti gli ospiti del Veglione che pernottano in struttura incluso nell’offerta il late check out e le consumazioni al minibar in camera.

Acquista Online i tuoi ingressi per il Capodanno Mercure Roma West, e partecipa al Party più esclusivo della Capitale!