Descrizione evento:

IL MERCOLEDì dalle 22:30 si accende la serata per eccellenza, la serata dove il divertimento si miscela con la seduzione e la voglia di fare baldoria!



LA MALANOCHE!

Ma cosa ha di tanto particolare questa serata?

✅Messaggeria

✅Karaoke

✅Prove di Seduzione



...non ti basta...?



Una serata imperdibile per chi desidera divertirsi e mostrare il proprio talento con il Karaoke Inoltre fare nuove conoscenze non è mai stato cosi' facile grazie alla Messaggeria.



Infine per i più intraprendenti che hanno voglia di mettersi in gioco si passa alla fase finale della serata con...le divertentissime PROVE DI SEDUZIONE!!! Eh si, avete capito bene.



Durante la serata verranno fatti diversi giochi, in cui sarà possibile vincere un gadget o uno shot, ma la parte più bella viene proprio sul finale...



Ora ti starei chiedendo: "ma quali sono queste prove?!" Beh!





Dovrai prenotare subito il tuo tavolo e partecipare alla serata per scoprirlo!!





PRENOTA SUBITO:

☎️ 0686708250

🌎online (attivo 24h) https://www.angelirock.it/prenota-online/