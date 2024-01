Descrizione evento:

Una suggestiva passeggiata per andare alla scoperta del Ghetto Ebraico e dell’Isola Tiberina, una delle zone più caratteristiche di Roma, con i suoi vicoli e le sue piazze senza tempo, in grado di raccontare secoli e secoli di storia. Partendo da piazza Mattei, attraverseremo tutta la zona dell’antico Ghetto, ammirando edifici e monumenti di straordinaria bellezza e importanza, andando alla scoperta dell’antica cultura ebraica. Ultima tappa della passeggiata sarà l’Isola Tiberina, dove le leggende legate alla sua fondazione sveleranno tutti i segreti di questo straordinario luogo, importante per la città fin dai tempi delle sue origini. Una passeggiata al Ghetto Ebraico e all’Isola Tiberina assolutamente da non perdere, per ammirare un angolo particolarmente suggestivo di Roma: ti aspettiamo!



N.B. La passeggiata non prevede ingressi a siti o monumenti lungo il percorso.



Quando: Sabato 06 Gennaio 2024 ore 15.30



Appuntamento inPiazza Mattei, davanti alla fontana delle Tartarughe



Costi: € 12 a persona. Prenotazione obbligatoria.



Info e prenotazioni: L’Asino d’Oro Associazione Culturale| 346 5920077| info@lasinodoro.it