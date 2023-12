Descrizione evento:

Una visita guidata da non perdere per scoprire insieme ad un nostro archeologo tutta la storia di questo straordinario complesso parte dell’imponente Foro eretto all’inizio del II secolo d.C. per volere di uno dei più grandi imperatori di Roma, Traiano. Passeggiando all’interno delle sue stanze e camminando lungo la via Biberatica, comprenderemo come in realtà non sia un semplice grande mercato, ma piuttosto un vero e proprio centro polifunzionale dell’antichità, dalle cui terrazze è poi possibile godere di un panorama unico sulla città! Insomma, una visita a cui è impossibile mancare: ti aspettiamo!



Essendo la Domenica ad ingresso gratuito, ricordiamo che potrebbe esserci un po’ di fila all’ingresso.



Quando: Domenica 07 Gennaio 2024 alle ore 10.15



Appuntamento inVia IV Novembre n. 94, all’ingresso dei Mercati di Traiano



Costi: € 12 a persona. Biglietto di ingresso gratuito per tutti. Prenotazione obbligatoria.



Info e prenotazioni: L’Asino d’Oro Associazione Culturale| 346 5920077| info@lasinodoro.it