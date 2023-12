Descrizione evento:

Una visita guidata da non perdere per andare insieme alla scoperta del Museo Nazionale Etrusco di Roma nella splendida cornice di Villa Giulia! E’ passeggiando tra le sue sale che sarà possibile ammirare tutto ciò che resta di una delle più sofisticate e straordinarie civiltà del passato che tanto ha influenzato la cultura della stessa Roma. Un popolo ingegnoso, complesso e dalla storia particolarmente affascinante, in parte ancora avvolta nel “mistero”. Visitare il Museo Etrusco insieme ad un nostro archeologo vuol dire scoprire tutta la storia degli immensi capolavori qui esposti tra cui per esempio il Sarcofago degli Sposi proveniente da Cerveteri; i bronzi di Vulci o ancora la decorazione in terracotta dal Santuario di Portonaccio di Veio (tra cui il famoso Apollo). Insomma, impossibile mancare: ti aspettiamo!



Essendo la Domenica ad ingresso gratuito, ricordiamo che potrebbe esserci un po’ di fila all’ingresso.



Quando: Domenica 07 Gennaio 2024 alle ore 15.30



Appuntamento inPiazzale di Villa Giulia 9, all’ingresso del Museo



Costi: € 12 a persona. Biglietto di ingresso gratuito per tutti. Prenotazione obbligatoria.



Info e prenotazioni: L’Asino d’Oro Associazione Culturale| 346 5920077| info@lasinodoro.it