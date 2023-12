Descrizione evento:

Capodanno Art Cafè – L’Art Café è la punta di diamante della “movida“ romana e per il Capodanno ti aspetta con un evento esclusivo, il party più glamour e chic della Capitale. Nella splendida cornice di Villa Borghese, con Via Veneto e il Centro Storico a due passi, l’Art Caffè vi proporrà un prestigioso DJ set fino all’alba.



Ti aspettiamo per il Capodanno Art Cafe con un Dress Code – Uomo: MINIMO 21 ANNI, vestito elegante con camicia o spezzato con giacca – Donna: MINIMO 19 ANNI, abito elegante o vestito scuro. Ingresso su Prevenendita e a Numero Chiuso! La direzione si riserva la facoltà di respingere e rimborsare i possessori di ticket che non rispecchiano i sopracitati requisiti. Infoline +39.06.45433487.





Prenota ora e Acquista Online i tuoi ingressi per il Veglione di Capodanno Art Cafè. Evento a numero chiuso e Solo su Prenotazione!