Vivi Roma con Romanitas! Passeggiate e visite guidate da Venerdì 5 a Domenica 14 Gennaio 2024. Sorprendiamoci e conosciamo la città insieme. A Seguire i nostri itinerari per immergerci nella Storia della nostra meravigliosa Città Venerdì 5 Gennaio 2024, h 15:15 - Il Ghetto e il Museo ebraico di Roma https://www.romanitas.it/calendario-visite-guidate/?event=3648 Venerdì 5 Gennaio 2024, h 16:00 - Aspettando l'Epifania - La magia dei sotterranei di San Martino ai Monti https://www.romanitas.it/calendario-visite-guidate/?event=2872 Sabato 6 Gennaio 2024, h 10:30 - Il Cammino di Ronda delle Mura Aureliane e il Museo delle Mura https://www.romanitas.it/calendario-visite-guidate/?event=3097 Sabato 6 Gennaio 2024, h 16:00 - L'Epifania dal magico colle del Campidoglio nel rispetto di una antichissima tradizione romana. https://www.romanitas.it/calendario-visite-guidate/?event=2904 Domenica 7 Gennaio 2024, h 16:15 - L'Antica Spezieria di Santa Maria della Scala in Trastevere https://www.romanitas.it/calendario-visite-guidate/?event=3521 Domenica 7 Gennaio 2024, h 16:15 - Palazzo Massimo – Un viaggio nel mondo romano https://www.romanitas.it/calendario-visite-guidate/?event=3455 Sabato 13 Gennaio 2024, h 15:15 - Passeggiata tra le vie del Tridente Romano - da Piazza del Popolo all’Ara Pacis https://www.romanitas.it/calendario-visite-guidate/?event=3649 Sabato 13 Gennaio 2024, h 15:30 - La Roma antica in 3D https://www.romanitas.it/calendario-visite-guidate/?event=3522 Domenica 14 Gennaio 2024, h 15:30 - Il Pantheon uno dei monumenti romani più celebri https://www.romanitas.it/calendario-visite-guidate/?event=3654 Domenica 14 Gennaio 2024, h 15:30 - Il fascino della Domus Romana di Santa Cecilia in Trastevere https://www.romanitas.it/calendario-visite-guidate/?event=2878



INFORMAZIONI, ORARI E TARIFFE Si prega di far riferimento ai link di ogni visita specifica. La Tariffa include l'Auricolare che permette di seguire la visita in sicurezza ed in assoluto comfort. Regolamento Associativo https://www.romanitas.it/passeggiando-nella-storia/ Festeggia Il Compleanno con Romanitas! Ti Regaliamo una Visita guidata per il Tuo Compleanno! (Promo Valida dal giorno del Compleanno al weekend successivo per un minimo di 6 Adulti). VISITE PRIVATE Tutti i nostri Itinerari possono essere svolti anche privatamente a delle ottime Tariffe di Benvenuto. Basta contattare Beatrice al n 339 592 4941 e valutare le tante proposte ed i percorsi da creare "ad hoc" per Voi. PRENOTAZIONI Tutte le Visite necessitano della prenotazione inviando una e mail a visiteguidate@romanitas.it oppure con un Sms o WA ai numeri Alessandro 392 2999774 Beatrice 339 592 4941 Cristiana 331 563 2913 Indispensabile per ricevere la conferma e qualsiasi dettaglio o variazione utile.