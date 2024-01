Descrizione evento:

Visita Guidata Il Ghetto e il Museo Ebraico di Roma Il complesso monumentale del Tempio Maggiore Nel territorio del Ghetto convivono i grandi monumenti dell’Antica Roma e piccole costruzioni di epoca medievale dove si rivive l’atmosfera di una Roma che non esiste più. Una piacevole passeggiata tra i suggestivi vicoli del quartiere ci permetterà di apprezzare la testimonianza di una Roma sparita. Infine la visita al Museo, inserito nel complesso monumentale del Tempio Maggiore, ci offrirà la ricostruzione del quartiere prima della demolizione e la vita dei suoi abitanti. Oltre al Museo si visitano anche le Sinagoghe, per questo è richiesto un abbigliamento decoroso. https://www.romanitas.it/calendario-visite-guidate/?event=3648 Si prega di far riferimento alla Sezione Passeggiando nella storia https://www.romanitas.it/passeggiando-nella-storia/ per visionare il Regolamento associativo completo. INFORMAZIONI ORARI E TARIFFE Quando: Venerdì 5 Gennaio 2024, h 15:15 Durata: 2 ore circa Accoglienza: Via del Portico d’Ottavia angolo Via Catalana Tariffa: €12,00 + €11,00 ingresso Museo e Sinagoghe - incluso radio Prenotazione almeno il giorno prima con una mail a visiteguidate@romanitas.it oppure con un sms/WA a Cristiana num. Tel 331 5632913 La Prenotazione è necessaria per ricevere conferma o eventuali variazioni.