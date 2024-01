Descrizione evento:

Una visita guidata con apertura straordinaria che ci condurrà all’interno di una delle più antiche spezierie della città! Accanto alla Chiesa di Santa Maria della Scala, nel cuore di Trastevere, si trova infatti l’antico laboratorio realizzato nella seconda metà del Cinquecento dai Frati Carmelitani Scalzi, che qui per secoli hanno creato potenti medicamenti, prima solo per loro stessi e poi per tutto il popolo. La Spezieria acquisì talmente tanto prestigio da divenire ben presto denominata la “farmacia dei Papi”, i quali effettivamente negli anni concessero vari privilegi a questo importante luogo. E all’interno di questi locali, che il tempo non ha alterato, avremo modo di raccontare alcune delle cure più in voga negli anni passati prima di spostarci per concludere la visita all’interno dell’adiacente chiesa, custode di una sacra immagine della Vergine, venerata come miracolosa dal popolo trasteverino. E’ forse possibile mancare alla visita dell’antica Spezieria? Certo che no: ti aspettiamo!



Quando: Domenica 14 Gennaio 2024 alle ore 16.15



Appuntamento inPiazza della Scala n. 23, all’ingresso della Spezieria



Costi: € 12 a persona + € 5 biglietto di ingresso (unico per tutti). Prenotazione obbligatoria.



Info e prenotazioni: L’Asino d’Oro Associazione Culturale | 346 5920077 | info@lasinodoro.it