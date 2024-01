Descrizione evento:

Una visita guidata con archeologo orientalista per andare insieme alla scoperta del Museo di Arte Antica intitolato all’illustre collezionista e studioso Giovanni Barracco. All’interno del delizioso palazzetto della Farnesina ai Baullari, è esposta al pubblico una delle collezioni più sorprendenti e curiose dell’intera città di Roma: tutto qui infatti parla della passione per l’antico. Partecipando alla visita, sarà possibile quindi ammirare e conoscere da vicino l’arte e la manifattura delle più grandiose civiltà del passato: dai Greci ai Romani, fino alle straordinarie civiltà che popolarono l’area del Mediterraneo e del Vicino Oriente, come Egizi, Fenici, Assiri, Babilonesi e Ciprioti. Un piccolo gioiello nascosto nel caos cittadino in grado di regalare continue sorprese: ti aspettiamo al Museo Barracco!



Quando: Domenica 14 Gennaio 2024 alle ore 10.15



Appuntamento inCorso Vittorio Emanuele II n. 166/A all’ingresso del Museo



Costi: € 12 a persona + biglietto gratuito per tutti. Prenotazione obbligatoria.



Info e prenotazioni: L’Asino d’Oro Associazione Culturale | 346 5920077 | info@lasinodoro.it